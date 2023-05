Tienduizenden euro's aan topwijn gaan verloren bij brand: 'Flinke strop'

Arno kan weinig meer beginnen met zijn wijn (foto: Imke van de Laar). De brand richtte een ravage aan in Best (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/2 Arno kan weinig meer beginnen met zijn wijn (foto: Imke van de Laar).

De brand die zondagavond de kringloopwinkel aan de Industrieweg in Best in de as legde, heeft ook grote gevolgen voor andere ondernemers in datzelfde bedrijfsverzamelgebouw. Zoals wijnhandelaar Arno Aartsen van Prowines. Bij hem loopt de schade in de vele tienduizenden euro's.

"We zijn een wijngroothandel. Wij leveren hoofdzakelijk aan de horeca", vertelt Arno de ochtend na de brand. "We hebben hier tussen de 12.000 en 15.000 flessen staan. Zo'n zeshonderd verschillende. Onder meer duurdere Bordeauxwijnen en de beste rosé van de wereld. Daar hangt wel een prijskaartje aan... Die kunnen we nu allemaal niet meer verkopen."

"Een chique fles wijn kopen die stinkt naar rook... dat wil je niet, natuurlijk."

Hij wijst: "Al die dozen ruiken naar rook, de flessen ook. Als je chique fles wijn gaat kopen en die stinkt naar rook... dat wil je niet, natuurlijk. Die wíllen wij ook niet verkopen, zo simpel is het." Hoge temperatuur is schadelijk voor de wijn, legt hij uit. "De wijnen die hier nu staan, kunnen we de komende weken sowieso niet verkopen. Waarschijnlijk helemaal niet meer. Zo'n dichte kist zou misschien nog wel kunnen. Maar een fles vol roet, daar kunnen we niks meer mee." Arno spreekt dan ook van een 'behoorlijke strop'.

"Het was zo toxisch binnen, dat je binnen vijf minuten zou omvallen."

Arno hoorde rond halfzeven 's avonds van de brand, toen hij werd gebeld door een ondernemer in de straat. "Er zit een gebouw tussen de kringloopwinkel en mijn zaak. Het zal allemaal wel meevallen, dacht ik daarom. Maar de rook is door heel het gebouw getrokken." Toen hij aankwam, zag hij ontzettend veel brandweerwagens, hulpdiensten en erg veel rook. "Dat is foute boel", realiseerde hij zich meteen. "Zondagavond werden we bijgepraat en hoorden we hoe mis het was. We mochten het gebouw toen niet binnen. Het was dermate toxisch dat als je vijf minuten binnen zou staan, je bij wijze van spreken zou omvallen."

"Alles moet hier nu uit. Alle wijnen, alle stellingen..."