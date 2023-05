Tientonners denderen door de straten van Budel-Dorplein, bewoners zijn boos

Het huis van Celina Pustjens uit Budel-Dorplein ligt in een officieel beschermd dorpsgezicht met allemaal monumentale panden uit de negentiende eeuw. Alleen rijden er 500 zware voertuigen per dag door haar straat, van vrachtwagens tot lijnbussen. Ze vreest, net als haar dorpsgenoten, dat het er alleen maar meer worden. Woensdagmiddag gingen bewoners boos de straat op om chauffeurs en gemeente aan te spreken.

Onlangs ging Celina nog eens een uurtje bij het raam zitten om vrachtwagens te tellen. Het waren er 34. Eigenlijk mag je maar 50 kilometer per uur rijden in de Hoofdstraat van Budel-Dorplein, maar veel vrachtwagens rijden een stuk harder. De hoogst gemeten snelheid: 94 kilometer per uur. Als er een clubje buurtbewoners buiten staat, is het ineens gedaan met de snelheid. “Dan zie je ze afremmen om heel netjes voorbij te rijden”, zegt de buurman Lou Wouters.

Lou is met zijn zitkamer naar de achterkant van het huis verhuisd. “Want vooraan is het niet te harden.” De vrachtwagens komen vanuit België, van de overslaghaven in Budel-Dorplein en van zinkfabriek Nyrstar.

De dorpelingen vrezen dat de gemeente Cranendonck de zuidelijke randweg in Budel afsluit voor vrachtverkeer. Want ook daar hebben mensen last van veel zwaar verkeer. “Dan komen ze hier allemaal naartoe”, is Celina bang. “Hier staan veel minder huizen.” Volgens de gemeente Cranendonck is er nog geen besluit gevallen over de afsluiting en wordt er wel gekeken naar de gevolgen voor het verkeer op andere plekken.