Eefje doet mee aan loodzwaar Kamp van Koningsbrugge: 'Net een bevalling'

Eefje in actie tijdens Kamp van Koningsbrugge (foto: AVROTROS) Eefje Driessen aan het werk als apothekersassistente (foto: Eefje Driessen) Eefje Driessen (foto: AVROTROS) foto: AVROTROS Volgende Vorige 1/4 Eefje in actie tijdens Kamp van Koningsbrugge (foto: AVROTROS)

Eefje Driessen (40) uit Helmond is een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van Kamp van Koningsbrugge. In het tv-programma volgt ze samen met veertien andere deelnemers de loodzware opleiding tot commando. "Op een gegeven moment dacht ik: als ik nu gewoon flauwval, dan ben ik overal vanaf."

Zwemmen in ijskoud water, vuur maken en weinig nachtrust. De kandidaten worden fysiek én mentaal helemaal uitgeknepen om te kijken wie geschikt is voor de commando's. Veel mensen zullen zich liever nog een keer omdraaien in de hangmat bij het zien van deze zware beproevingen. Maar bij Eefje begon het juist te kriebelen toen ze seizoen 1 van het programma zag. "Ik dacht: wow, dat is vet. Zou ik dat ook kunnen?", vroeg ze zich af.

"Ik ben zeven dagen in de week gaan trainen."

Eefje werkt in het dagelijks leven als apothekersassistente en runt met haar man een webshop met armbanden. Het contrast met het beroep van commando is groot. "Mijn man werkt bij de luchtmacht, vroeger bij de luchtmobiele brigade. Ik heb veel verhalen van hem gehoord, maar ik wilde het ook zelf eens ervaren. Ik wilde weten of ik dat ook aankan." Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken. "Ik heb de kisten aangedaan en ben in het begin zeven dagen in de week gaan trainen. Lopen met een rugzak, rennen, vuur maken en ik dook ook 's nachts de bossen in om te leren navigeren." Voor het tweede seizoen van Kamp van Koningsbrugge viel ze af, maar voor deel drie werd ze uit ruim duizend aanmeldingen wel geselecteerd. "Mijn droom kwam uit", vertelt Eefje met een brede glimlach.

"Ik begon tijdens een van de tochten 's nachts ineens te hallucineren."

De opdrachten waren pittig voor de sportieve Eefje. "We hadden geen moment rust. Voor mijn gevoel was alles wat we deden slecht. Ik kwam vaak tekort. Op dat soort momenten kom je echt jezelf tegen." Mentaal was het een soort hel voor haar. "Ik begon tijdens een van de tochten 's nachts ineens te hallucineren. Ik zag van alles. Van een wolf tot aan een wilde hond. Uiteindelijk bleek het gewoon een tak te zijn", zegt ze lachend. Ook fysiek kreeg ze het flinke te verduren. "Opgeven is geen optie voor mij. Maar op een gegeven moment dacht ik: als ik nu gewoon flauwval, dan ben ik overal vanaf, dan is het klaar. Ik had een smetwond op mijn schouder, zat onder de blauwe plekken en ik ben twee teennagels verloren."

"Mijn grens ligt nu mijlen verder."