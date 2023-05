Eline, Duuk en Teun bouwen vogelhuisjes: 'Voor een betere Brabantse natuur'

Bloemzaad-bommetjes in elkaar knutselen, vogelhuisjes timmeren en bloempotten van champignons maken. Driehonderd kinderen waren hier maandag in Den Bosch druk mee in de weer. Om, zoals ze zelf zeggen, de Brabantse natuur een stukje beter te maken op de dag van de biodiversiteit.

Maar wat is dat eigenlijk, biodiversiteit? Marleen van den Ham van de stichting Boomplantdag legt het uit: "Het gaat over zoveel mogelijk soorten planten en dieren in de natuur, waardoor die op zijn best blijft. Als er allerlei soorten zouden verdwijnen, dan gaat het niet goed met de natuur. Vandaag helpen we planten en dieren daar een handje bij. De kinderen zijn super enthousiast." Dat blijkt, wie deze maandag rondkijkt op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Zo zit Gideon uit Tilburg boordevol ideeën. "We hebben bijvoorbeeld een bloempot gemaakt van champignons. Die kunnen de grond in en verrotten na een paar weken, zodat er geen plastic in de grond zit."

"Wij hebben thuis al drie vogelhuisjes aan de muur hangen."

De Rosmalense Teun heeft zijn handen vol aan een vogelhuisje . "Omdat het leuk is", zegt hij. "En om de planten en dieren een beetje ruimte te geven." Ook Fiebe uit Den Bosch is er maar druk mee. Zij maakt een terrarium en laat een potje met stenen, zand en mos zien. "Daar kunnen dan weer plantjes op groeien." Fiebe weet de betekenis van biodiversiteit in één zin samen te vatten: "Goede dingen doen voor de natuur." Iets verderop staat Duuk uit Boekel als een ervaren timmerman een vogelhuisje in elkaar te zetten: "Wij hebben thuis al drie vogelhuisjes aan de muur hangen en deze komt erbij, want bij ons zitten veel vogels in de tuin."

"De aarde is niet alleen van ons, maar ook van de planten en de dieren."

Het klimaat houdt de kinderen behoorlijk bezig: "We willen werken aan een beter milieu", zegt Gideon. "Dat is heel belangrijk, want anders kunnen wij kinderen straks niet meer leven als de aarde te veel opwarmt." En ook Teun is zich bewust van de milieu- en klimaatproblemen: "De aarde is niet alleen van ons, maar ook van de planten en de dieren."