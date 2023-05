Man overleden na val van balkon in Beursgebouw Eindhoven

Een 41-jarige man uit Helmond is maandagmiddag om het leven gekomen nadat hij van grote hoogte naar beneden is gevallen in het Beursgebouw in Eindhoven. In het pand aan de Lardinoisstraat, vlakbij het centraal station, werd een evenement afgebroken. De man zou daar aan het werk zijn.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, net als meerdere ambulances, brandweerwagens en de politie. De man zou op het balkon aan het werk zijn geweest en over de balustrade zijn gevallen. Het gebouw is afgezet voor onderzoek. Bedrijfsongeval

De politie bevestigt dat het gaat om een bedrijfsongeval. Ze doet wel onderzoek om mogelijke strafbare feiten uit te sluiten. Alle bevindingen worden overgedragen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het Beursgebouw veranderde eerder dit jaar van naam. Het staat inmiddels bekend als 'Vibes Eindhoven'. Hier worden sport- en muziekevenementen gehouden.