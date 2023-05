FC Eindhoven verslaat Almere City FC in eerste play-off duel

Dankzij een doelpunt van Dyon Dorenbosch heeft FC Eindhoven maandagavond zijn eerste play-off duel voor promotie naar de eredivisie gewonnen. Het versloeg Almere City FC met 1-0 in het eigen Jan Louwers Stadion. De overwinning zorgde voor uitzinnige vreugde bij de Eindhovense spelers en fans.

Lange tijd leek het erop dat er niet gescoord ging worden bij FC Eindhoven tegen Almere City FC. Alleen na 76 minuten was daar Dyon Dorenbosch die een voorzet van invaller Evan Rottier binnenkopte en zo de 1-0 op het bord zette.

Behoudend

FC Eindhoven speelde in de eerste helft vooral om niet te verliezen. Beide ploegen namen nauwelijks risico en dat was ook af te lezen aan het aantal kansen. Alleen Naoufal Bannis kreeg voor rust een mogelijkheid op de openingstreffer. Maar de aanvaller slaagde er niet in om Eindhoven op voorsprong te brengen.

Na rust was Almere City aanvankelijk gevaarlijker. José Pascual Alba Seva stuitte tot twee keer toe op Jort Borgmans, de vervanger van de geblesseerd uitgevallen doelman Nigel Bertrams.

Gebroken kaak

De keeper van FC Eindhoven heeft na een botsing met de knie van Almere's Rajiv van La Parra waarschijnlijk een gebroken kaak opgelopen. Daardoor lijkt het uitgesloten dat hij nog mee kan spelen tijdens de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Ondanks het gevaarlijkere Almere City FC, was het uiteindelijk FC Eindhoven dat scoorde. Daarna hadden de Eindhovenaren ook wat meer overwicht en leek de ploeg uit Almere niet bij machte nog de gelijkmaker af te dwingen.

Halve finales

Door de 1-0 overwinning heet FC Eindhoven een goede uitgangspositie om vrijdag in Almere de halve finale van de play-offs te bereiken. Coach Rob Penders gaf eerder aan dat hij hoopt dat zijn ploeg verder komt dan de eerste ronde en met deze overwinning is dat zeker niet onrealistisch.

Mocht FC Eindhoven de halve finales bereiken van de play-offs om promotie naar de eredivisie, dan is er een kans dat het Willem II treft. De Tilburgers spelen net als NAC Breda dinsdagavond hun eerste wedstrijd in de play-offs.