1100 kilometer fietsen naar de Alpe d'Huez: Iveke en haar team doen het

De Alpe d'Huez opfietsen was niet genoeg voor Iveke van Gerven (48) uit Esbeek. Daarom gaat ze met haar team vanuit Brabant op de fiets naar de Franse berg. Een deel van het team is ziek. Maar een loodzware tocht van 1100 kilometer en 17.000 hoogtemeters houdt hen niet tegen om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. "Ik ben dankbaar dat we dit nog samen mogen doen", zegt ze geëmotioneerd.

"Drie teamleden hebben kanker. Voor hen is het extra zwaar", zegt Iveke vanaf de fiets. Het zevenkoppige fietsteam en hun volgwagens leggen elke dag 75 tot 160 kilometer af. "Nu besef je pas hoeveel je moet genieten van het zonnetje en het samen fietsen." Iveke had als kind twee keer een tumor achter haar rechteroog. Ze was pas acht jaar oud toen de ellende begon. "Ik was zo bang voor de chemo's." Haar vader wist haar te overtuigen door te gaan: "Straks ben je er niet meer. Wie moet er dan voor je hondje zorgen?", zei hij. Iveke: "Dat kan ik zelf het best, dus dat gaf de doorslag." Na vele operaties, 12 loodzware chemo’s en 25 bestralingen is ze genezen. Wel is ze aan een oog blind. "Ik heb een heel grote dode hoek", grapt ze.

"Je voelt je zo machteloos."

Later verloor ze haar moeder op 49-jarige leeftijd aan longkanker. Haar vader overleed twee jaar later aan dezelfde ziekte. "Je voelt je zo machteloos. Mijn ouders moeten zich ook zo hebben gevoeld, toen ik ziek was", besefte ze zich toen. Precies 21 haarspeldbochten en een hellingspercentage van 8 procent: Iveke kijkt er niet meer van op. "Ik ben nou al zo vaak die berg opgefietst", zegt ze. Vorig jaar fietste ze in vijf dagen naar Polen. "Dat was zo ontzettend prachtig", glundert ze. En dus was het idee om hetzelfde naar de Alpe te doen snel geboren.

"Met tegenzin ging ik mee."

Toch was ze niet meteen enthousiast over het jaarlijkse mega-evenement. "Met tegenzin ging ik er de eerste keer naartoe. Ik ben heel nuchter." Toch was ze laaiend enthousiast toen er eenmaal was. "De saamhorigheid is prachtig." Het team Bike2Fight is op 21 mei vertrokken vanuit Middelbeers. Acht dagen later, op 29 mei, komt het team aan. "Het is loodzwaar, maar we slepen elkaar erdoorheen." Op de grootste horrordag staat 127 kilometer met 2800 hoogtemeters op het programma. Iveke doet woensdag 30 mei mee aan de Alpe d’HuZus: ze wil met het team één keer de berg op. Dat is het zusterevenement, dat altijd één dag voor de is Alpe d’HuZes is. Op donderdag moedigt ze Jelte aan, de zoon van een teamgenoot. "Waarschijnlijk dwingen ze me wel om mee omhoog te fietsen, om hem te helpen", lacht ze.

Het hele team (eigen foto).

