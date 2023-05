NVWA is bang dat horrorfokker toch weer begint: 'Triest dit'

De maat was duidelijk vol voor de NVWA. Medewerkers van de dienst constateerden dinsdagmorgen dat het nog steeds een puinhoop is bij hondenfokker Jan Paridaans in Eersel en namen alle honden mee die er nog zaten. De dienst kwam in actie nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op 11 mei had aangedrongen om met spoed in actie te komen.

“Het blijft triest hier”, vertelt woordvoerder Bjorn Elsenbrock van de NVWA. “Vandaag hebben we weer dezelfde overtredingen gezien als eerder. Natte honden, vieze honden, angstige honden, vieze drinkbakken, vies voer. Daarom hebben we nu alle honden meegenomen die er nog zaten.” Ondertussen werd eigenaar Jan Paridaans aangehouden door de politie omdat hij het werk van de inspecteurs en andere medewerkers belemmerde. Derde keer

Het is de derde keer dat de NVWA honden meeneemt van deze fokker. In december waren dat er 30, in januari en deze dinsdag zijn dat er rond de 170. Want zoveel honden werden er vorige week nog geteld bij een controle. “We hebben voor deze honden veel speciale opvang nodig”, weet Elsenbrock. “Deze honden kun je niet overal plaatsen, want ze zijn vaak niet zindelijk en niet gesocialiseerd. Gelukkig hebben we nu genoeg opvangadressen.” “Hoe kun je het zover laten komen?”, vraagt Elsenbrok zich af. “Dat je zo omgaat met dieren? Dit raakt me wel.” De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de fokker zich nu zomaar aan de regels gaat houden. “We blijven controleren of hij geen nieuwe honden gaat fokken”, aldus Elsenbrok. “We sluiten niet uit dat hij weer begint.” Zo werden de honden dinsdagochtend weggehaald.