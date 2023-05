Horrorfokker Eersel opgepakt, alle honden in beslag genomen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft alle honden in beslag genomen die nog op aanwezig waren bij hondenfokker Jan Paridaans aan de Grote Aardweg in Eersel. Wekelijks wordt de fokker gecontroleerd door de NVWA en nu was blijkbaar de maat vol.

Tijdens de inspectie van dinsdag bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. Naast de honden is er ook pluimvee in bewaring genomen. Fokker Paridaans zou zijn opgepakt omdat hij het werk van de instanties zou hebben belemmerd. De politie wil niet bevestigen of de opgepakte man inderdaad de fokker is. De NVWA heeft in de afgelopen maanden een dossier opgebouwd tegen de fokker. In december 2022 heeft de NVWA bij dit bedrijf rond de 30 honden in bewaring genomen. Eind januari van dit jaar nog eens 460.

Foto: Rico Vogels/SQ Visio

Juiste zorg

De NVWA had de fokker opgedragen om de overige honden de juiste zorg en huisvesting te geven. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA hebben tijdens de inspectie van dinsdag vastgesteld dat de fokker dat niet heeft gedaan. Aangezien de fokker opnieuw niet goed voor zijn dieren zorgde, heeft de NVWA nu alle honden op het bedrijf meegenomen. Zij zijn ondergebracht bij opvanglocaties. Waar die precies zijn, is niet bekend. Dwangsommen

De fokker kreeg van de gemeente Eersel een dwangsom opgelegd, omdat het fokken van honden op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. Al acht keer werd er een boete van 2500 euro opgelegd. Woensdag zou eventueel de negende boete worden opgelegd als er nog honden zouden worden aangetroffen. Bij een controle vorige week werden nog 173 honden aangetroffen, waaronder meerdere puppy's. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals had 11 mei nog bij de NVWA aangedrongen om met spoed in actie te komen. Karen Soeters van House of Animals zegt dinsdagmorgen blij te zijn met de actie. "Dit is een mooie stap om deze man te stoppen. Hij dacht altijd dat hij onaantastbaar was, maar dat is gelukkig niet zo." In november deed House of Animals al aangifte tegen fokker Jan Paridaans. Het functioneel parket onderzoekt de zaak.