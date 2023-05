Omstreden hondenfokker gaat maar door: vragen en antwoorden

Aan de lopende band controles, een stal met honderden honden en steeds hoger oplopende dwangsommen. De omstreden hondenfokker in Eersel wordt nauwlettend in de gaten gehouden maar heeft nog altijd heel veel honden op zijn perceel. Hoe kon het zover komen, waar blijven de honden die bij hem worden weggehaald en waarom duurt het zo lang?

Wat is er aan de hand?

Hondenfokker Kwispel Enzo kwam in november 2022 in de publiciteit nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals met een verborgen camera poolshoogte ging nemen bij de fokker. Zij ontdekte ‘erbarmelijke omstandigheden' en sprak over 'grootschalige broodfok in een illegale puppyfabriek’. Ook de toezichthouder NVWA concludeerde dat er veel te veel honden zaten, zwaar gestrest in vieze hokken.

De fokkerij is in strijd met het bestemmingsplan. Het bedrijf aan de Grote Aardweg mag op deze locatie geen honden fokken, oordeelde de Raad van State in februari. De fokker ging in beroep, maar zijn bezwaren zijn door de rechter van tafel geveegd.

Bij de fokker in Eersel heeft de NVWA honden weggehaald die er niet goed aan toe waren. Andere honden liet de NVWA zitten. Een fokkerij sluiten kan de NVWA niet. Dat is aan de rechter.

Waarom zit de fokker er nog steeds?

De gemeente kondigde na de uitspraak van de Raad van State tien wekelijkse controles aan. De zevende controle is achter de rug. De fokker kan een maximale dwangsom van 25.000 euro tegemoetzien als hij na tien weken nog niet weg is.

Volgens advocaat Rogier Izeboud uit Breda sluit het net zich rond de fokker. Als het maximum van 25.000 euro aan dwangsommen is bereikt, kan de gemeente het geld gaan innen, met behulp van een deurwaarder en beslaglegging. Als hij dan nog doorgaat, kan de gemeente een dwangsom opleggen die nog hoger is.

Als laatste middel kan de gemeente Eersel een bestuursdwang toepassen, weet Izeboud. Dan kan de gemeente het bedrijf letterlijk sluiten en dieren weghalen.

Wat gebeurt er met de honden?

Als eerste komt de NWVA in actie. Die haalt, samen met andere dierenorganisaties, de honden zo snel mogelijk weg bij de eigenaar. De dieren gaan vervolgens naar speciale opvangadressen die daarvoor aan speciale eisen voldoen.

Volgens de Dierenbescherming zijn er 53 opvangcentra in Nederland waar honden opgevangen kunnen worden. De dieren kunnen over heel het land worden ondergebracht. De dierenarts van de NVWA checkt de gezondheid van de honden voordat ze naar een dierencentrum gaan.

Honden die weggehaald en gecontroleerd zijn, moeten vervolgens ondergebracht worden bij een nieuwe eigenaar. Als het om zoveel honden gaat, is dat in de praktijk best lastig. Een kerngezonde hond is gemakkelijk te plaatsen, maar voor dieren die wat mankeren ligt dat ingewikkelder.

Hoe kan worden voorkomen dat mensen slecht voor dieren zorgen?

De Wet Aanpak Dierenmishandeling wordt aangescherpt. Daarover heeft de Tweede Kamer op 11 mei gedebatteerd. De VVD en Partij voor de Dieren willen dat de ergste dierenbeulen levenslang geen dieren meer mogen houden. Het is nu nog niet mogelijk om zo'n houdverbod op te leggen als losse maatregel. Je krijgt een boete of een celstraf en een houdverbod van maximaal 20 jaar.

De zaak van de fokker in Eersel valt onder het bestuursrecht, omdat hij in de fout gaat met het bestemmingsplan. Zijn zaak valt niet onder het strafrecht. House of Animals heeft daarom aangifte gedaan tegen de fokker. Zij wil de fokker graag volgens het strafrecht voor de rechter krijgen omdat er dan strengere maatregelen mogelijk zijn.

Het Functioneel Parket liet vrijdag weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de fokker, naar aanleiding van de aangifte van House of Animals. Hierin worden de rapporten van de NVWA ook meegenomen. Hoe lang dit onderzoek gaat duren is niet bekend.

LEES OOK:

Omstreden hondenfokker krijgt zevende dwangsom maar geeft geen krimp

Net sluit zich om omstreden hondenfokker: 'Hij kan nog maar heel weinig'