Net sluit zich om omstreden hondenfokker: 'Hij kan nog maar heel weinig'

De omstreden hondenfokker Jan Paridaans uit Eersel wil maar niet stoppen met zijn bedrijf. Aan de uitspraak van de Raad van State dat hij op zijn adres aan de Grote Aardweg geen honden mag fokken heeft hij nog geen gehoor gegeven. De gemeente Eersel heeft hem daarom een dwangsom opgelegd, maar tot nog toe geeft de fokker geen krimp. Krijgt de gemeente hem wel weg?

Paridaans ligt al jaren onder vuur. De NVWA constateerde verschillende keren dat zijn honden slecht worden behandeld en nam honderden honden in beslag, House of Animals voert al jaren actie en de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland oordeelde dat er geen hondenfokkerij aan de Grote Aardweg in Eersel mag worden gevestigd. En toch zit Paridaans er nog.

Het net sluit zich wel om deze fokker, meent advocaat Rogier Izeboud uit Breda. Hij is gespecialiseerd in omgevings- en bestuursrecht. “Als de Raad van State oordeelt dat je daar geen hondenfokkerij mag vestigen, dan heb je nog maar weinig mogelijkheden.”

25.000 euro

Paridaans heeft een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente van 25.000 euro, tien weken lang 2500 euro zolang hij zijn bedrijf nog niet heeft gesloten. Inmiddels is er al vijf keer zo’n dwangsom van 2500 euro opgelegd, maar er lijkt geen schot in de zaak.

“Zo’n dwangsom is bedoeld als financiële prikkel om te stoppen met je activiteiten”, legt Izeboud uit. “Als straks het maximum van 25.000 euro is bereikt, kan de gemeente het geld gaan innen. En om dat te krijgen, kan een deurwaarder zelfs beslag leggen.”

Maar als Paridaans ervoor kiest om toch door te gaan met zijn hondenfokkerij dan kan de gemeente opnieuw een dwangsom opleggen. “En die zal dan een stuk hoger zijn”, verwacht Izeboud. “En ik denk ook dat ze makkelijk hoger kunnen. Ik zie in mijn praktijk vaak veel hogere bedragen dan die nu aan de fokker zijn opgelegd.”

Als laatste middel kan de gemeente Eersel een bestuursdwang toepassen, weet Izeboud. “De gemeente kan dan het bedrijf letterlijk op slot doen en zo actief beëindigen. En bijvoorbeeld allerlei spullen en dieren afvoeren.”

Beroep lijkt kansloos

Tegen de verschillende vervolgstappen is nog wel beroep mogelijk, maar Izeboud acht die pogingen kansloos. “Zijn ruimte om nog wat te bereiken is juridisch heel klein. Als hij bijvoorbeeld een voorlopige voorziening aanvraagt om zijn fokkerij toch open te houden, dan zal een rechter daar niet gauw in meegaan. Er ligt immers een uitspraak van de Raad van State dat hij daar niet mag zitten. En als het hoogste rechtsorgaan dat oordeelt, dan ben je wel klaar.”

Hoe lang Paridaans het kan rekken hangt ook af van de gemeente. “Als zij meteen na de eerste reeks dwangsommen besluiten tot bestuursdwang, dan kan het snel gaan.”

De gemeente Eersel laat in een reactie weten dat er na de eerste reeks dwangsommen opnieuw een dwangsom zal worden opgelegd.

