Toch weer puppy's geboren bij omstreden hondenfokker

De omstreden hondenfokker in Eersel lijkt zich niets aan te trekken van de dwangsommen die hij krijgt. Bij Kwispel Enzo is toch weer een nestje puppy's geboren. Dat is opvallend, want de fokkerij is in strijd met het bestemmingsplan. Het bedrijf aan de Grote Aardweg mag op deze locatie geen honden fokken, oordeelde de Raad van State in februari.

Zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als de gemeente Eersel zijn op de hoogte van het nestje puppy's. Beiden controleren Kwispel Enzo wekelijks, maar kunnen nu niet op stel en sprong de moederhond en haar puppy's weghalen. De NVWA zegt dat hun inspecteurs het nestje goed bekeken hebben. "Er is geen directe aanleiding om ze daar weg te halen en het zag er redelijk goed uit." De moederhond en puppy's lagen onder warmtelampen en in een 'werpkist' tijdens de wekelijkse controle. Dat is een speciale kist waarin de moederhond haar nestje de eerste weken verzorgt.

Een woordvoerster van de gemeente Eersel laat weten dat de bevoegdheid van de gemeente zich beperkt tot handhaving van de regels van het bestemmingsplan. "Dit verbiedt het bedrijfsmatig houden van honden. Het bestemmingsplan maakt geen onderscheid tussen honden en puppy's." Kort gezegd mag er geen hondenfokkerij op de locatie van Kwispel Enzo zitten. Of dat nu met drie honden, of tweehonderd honden is, maakt voor de dwangsom niet uit. Elke week dat er honden, jong of oud, worden aangetroffen, wordt de dwangsom voor Kwispel Enzo 2.500 euro hoger. " Bij de fokker in Eersel zijn eerder dit jaar vele tientallen honden weggehaald die er niet goed aan toe waren. Zij moesten acuut nagekeken worden door een dierenarts en zijn ergens anders opgevangen. Niet alle honden werden weggehaald. De achtergebleven honden waren gezond. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals maakt zich zorgen over de puppy's en achtergebleven teefjes bij Kwispel Enzo. "Want mogelijk worden meer achtergebleven teefjes opnieuw gedekt", laat dierenactiviste Karen Soeters weten. Volgens haar is het nestje wederom bewijs dat fokker Jan Paridaans niet stopt, ondanks de uitspraak van de rechter.

