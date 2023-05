Presentator Patrick Martens uit Breda ziet Koffietijd niet meer terugkomen

Een nieuwe week, een nieuwe podcast 'Het leukste van Graat & De Laat', met de hoogtepunten uit de radioshow. Christel is weer terug van vakantie dus samen met Jordy had ze genoeg te bespreken. In deze aflevering hoor je alles over de laatste week van Koffietijd en Robbie Hageman ging voor de laatste keer de ring in.

Zo belden Graat en de Laat met presentator Patrick Martens uit Breda. Ook voor hem is het de laatste week dat hij Koffietijd presenteert, het programma dat na vele jaren van de buis verdwijnt. Hij vertelde alles over zijn gevoel bij het programma en beantwoordde de vraag of hij denkt dat Koffietijd ooit nog terug gaat keren. Kickbokser Robbie Hageman is ongeneeslijk ziek en ging afgelopen weekend voor de laatste keer de ring in. Vlak voor zijn wedstrijd spraken Jordy en Christel deze bijzondere Brabander. Hij was klaar voor een bijzondere avond, al vonden zijn familie en vrienden het toch allemaal wel spannend. Verder deed hij een oproep aan iedereen in Brabant. Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en de Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdagmiddag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur.