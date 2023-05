Je auto valt stil op een spoorwegovergang: dit is wat je dan moet doen

Het is de nachtmerrie van elke bestuurder, met je auto vast komen te staan op het spoor. Het gebeurde dinsdag op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom. De bestuurster wist nog op tijd te ontsnappen, maar haar auto werd tientallen meters meegesleurd door de trein. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Maar wat moet je doen als je in zo’n situatie belandt?

Alvast een kleine geruststelling. De kans dat je vast komt te staan op het spoor is klein. “Eigenlijk kan een auto niet zomaar afslaan”, stelt automonteur Marc Bressers gerust. “En de kans dat het precies op de spoorlijn gebeurt is nihil."

Maar toch gebeurde het vorig jaar 26 keer in Nederland. Volgens Bressers ontstaan deze ongelukken vaak door een menselijke fout. "Ze kennen hun auto niet goed genoeg of raken in paniek als de auto afslaat. En als we in paniek raken, krijgen we vaak een error en gaan we het verkeerde doen."

Bij moderne auto's kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de auto na het afslaan op de elektrische handrem springt. "Net als bij een ouderwetse handrem druk je dan gewoon weer het knopje omlaag en dan gaat hij los. Maar soms vergeten mensen dat die handrem erop kan staan."

Wat ook voor verwarring kan zorgen is het start-stopsysteem dat in moderne auto’s zit. De motor in die auto’s schakelt uit als je stilstaat en start weer als je de koppeling loslaat. “Maar soms drukken mensen dan die knop opnieuw in als ze weg willen rijden en zetten ze de auto juist uit”, legt de automonteur uit.