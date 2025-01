Vrouw neemt verkeerde afslag en komt met auto op spoor terecht, trein botst

Een automobiliste is dinsdagavond met de schrik vrijgekomen nadat ze klem kwam te zitten op het spoor in Oisterwijk. Ze had de verkeerde afslag genomen waardoor haar wagen op het spoor terecht kwam. De vrouw kreeg haar auto er niet af. Twee omstanders hebben de bestuurster uit de wagen gehaald. Even later botste een intercity op de auto. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De vrouw kwam van de Johan Lenartzstraat en wilde naar de Haarenseweg in Oisterwijk. In plaats van de spoorovergang over te steken en daarna af te slaan draaide ze op de overgang naar rechts waardoor ze op het spoor terechtkwam. Na de botsing met de trein lagen er overal brokstukken rond het spoor. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De bewuste trein had het perron nog niet helemaal verlaten. Hierdoor konden treinreizigers ervoor kiezen om de trein bij het station van Oisterwijk te verlaten. Daarnaast konden zij er ook voor kiezen om te blijven zitten, laat de NS weten. De machinist van de trein was geschrokken door de botsing. Een collega moest de treinreis overnemen. Hierdoor moesten inzittenden wel even wachten. Iets na half negen ging de trein weer rijden. Bijna drie jaar geleden gebeurde op dezelfde plek een soortgelijk ongeluk toen een Belgische vrouw ook het spoor opreed. Toen lukte het wel om de auto snel van het spoor te krijgen. LEES OOK: Belgische automobiliste volgt navigatie te letterlijk en belandt op spoor

Auto midden op het spoor (Foto: Toby de Kort)