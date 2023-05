Het onrustige seizoen van PSV bereikt een kookpunt

In de cruciale week waarin plek twee in de competitie veiliggesteld moet worden, is het onrustig bij PSV. Onrust die eigenlijk al het hele seizoen voelbaar is en maar niet wil verdwijnen. Zondag moet een sportieve crisis de kop ingedrukt worden, maar organisatorisch lijkt een lastige situatie onafwendbaar.

Ruim een jaar geleden was het algemeen directeur Marcel Brands die Ruud van Nistelrooij wist over te halen om toch hoofdtrainer van PSV te worden. Een gewaagde keuze en bovenal een gok. Natuurlijk kunnen gokjes goed uitpakken en zijn er voorbeelden van onervaren trainers die succesvol waren. Maar iets meer dan een jaar na de aanstelling van Van Nistelrooij is het onrustig binnen de club.

Wisselingen in de staf

Spelers zouden hebben geklaagd bij de clubleiding over het functioneren van Van Nistelrooij. Met dat vernietigende stuk kwam De Telegraaf zondagavond. PSV nuanceerde dat verhaal door te zeggen dat er gesproken is maar niet over de hoofdtrainer.

Er zou wel gesproken zijn over het aanblijven van assistent Fred Rutten, die nog altijd twijfelt om door te gaan. Want wanneer je hem vraagt of hij volgend jaar doorgaat komt er nooit een antwoord en wordt de vraag weggelachen. André Ooijer trok al zijn conclusies door te vertrekken. Vanwege ‘persoonlijke redenen’ zei hij.

Dat het rommelt binnen de staf had al eerder opgevallen kunnen worden toen Javier Rabanal een vertrouweling van Van Nistelrooij van de bank naar de tribune ging.

Nooit rustig geweest

Naar buiten toe probeert de trainer het rustig te houden. Sinds zijn ‘uitbarsting’ een aantal weken geleden, toen hij zei dat de slechte resultaten logisch zijn vanwege het gevoerde beleid, viel er geen onvertogen woord. Al waren ze intern logischerwijs niet blij met die woorden.

De trainer doelde toen op de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke en het ontslag van John de Jong. Dat laatste blijft als rode draad door het seizoen lopen want sindsdien is de rust eigenlijk nooit teruggekeerd.

Sindsdien ging het PSV ook voor de wind en werd een goede serie ingezet die leek te leiden tot plek twee maar zondag liet het een eerste mogelijkheid liggen om die felbegeerde plek te bemachtigen.

Toekomst

Daarvoor krijgt het zondag een herkansing. Lukt het, dan zal de rust relatief terugkeren. Wordt PSV onverhoopt derde zal dit allemaal nog een staartje krijgen. Brands kan niet anders dan Van Nistelrooij blijven steunen, maar in de tussentijd is Earnest Steward aangesteld als technisch directeur. Hoewel de verwachting is dat hij door wil gaan met de trainer, kan hij makkelijker dan de algmeen directeur anders doen besluiten.

Dat besluit zal afhangen van zondag en de sfeer binnen de spelersgroep. Want wordt PSV toch tweede komen er belangrijke weken aan en moeten de neuzen snel dezelfde kant op.

