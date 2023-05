Tilburg wordt echte ijssportstad met komst grote shorttrackwedstrijden

Tilburg groeit verder uit tot een echte ijssportstad. Vanaf volgend jaar worden alle internationale shorttrackwedstrijden, zoals World Cups en Europese kampioenschappen, in Brabant verreden. Dat zijn de schaatsbond KNSB, TIG Sports en de gemeente Tilburg voor een periode van vijf jaar overeengekomen.

“Ik vind het heel gaaf, want die toppers zijn wel de grote voorbeelden”, zegt de dertienjarige Jalina. “Als je beseft dat je straks op dezelfde ijsbaan schaatst als Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer is dat wel heel cool.” Ook de twaalfjarige Jorrit kan niet wachten tot het zover is. “Dan zie je ook veel beter hoe goed ze in andere landen kunnen shorttracken. Dat is wel cool.”

Tilburg steekt zo langzaam maar zeker Heerenveen naar de kroon als dé ijssportstad van Nederland. De stad heeft met de Tilburg Trappers al de meest succesvolle Nederlandse ijshockeyclub in huis en de stad organiseert ook alle kunstschaatswedstrijden. “We zijn heel trots dat we nu ook dit hierheen hebben kunnen halen”, zegt John van Heeswijk van het Sportbedrijf Gemeente Tilburg. “Het is de internationale wereldtop die straks hier komt schaatsen.”