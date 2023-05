Toevallig drugslab ontdekt een paar deuren naast omstreden fokker in Eersel

De politie is bij toeval op een drugslab gestuit tijdens een zoektocht naar honden van de ‘horrorfokker’ in Eersel dinsdag. Om wat voor soort lab het gaat wordt nog onderzocht.

De bewoner van het adres waarop het lab werd gevonden is aangehouden. Brandweer en politie doen momenteel onderzoek in het lab aan de aan de Grote Aardweg in Eersel. Er is geen link met het onderzoek naar de fokker, bevestigt de politie.

Bij toeval

Dinsdagmorgen bleek het nog steeds een puinhoop bij hondenfokker Jan Paridaans in Eersel. Medewerkers van de inspectie namen alle honden mee die er nog zaten.

Ook ging de politie in de buurt op zoek naar honden die de fokker mogelijk verborgen hield op andere adressen. Die zoektocht leverde een paar deuren naast de fokker de vondst van een drugslab op. "Eigenlijk puur toeval", aldus een politiewoordvoerder.