'Verzet carnaval maar', Kamervragen over onbenullig antwoord ministerie

'Verplaats carnaval maar'. Met woorden van die strekking reageerde het ministerie van Onderwijs nadat ze door schooldirecteuren erop werden gewezen dat de doorstroomtoets voor leerlingen van groep 8 volgend jaar samenvalt met carnaval. Dat ambtelijke antwoord leidde niet alleen tot irritatie en hoongelach bij de scholen. Ook Kamerleden schudden het hoofd om zo'n dom antwoord, dat de kloof tussen het zuiden van Nederland en Den Haag pijnlijk weergeeft. Na eerder D66 heeft het CDA dinsdag Kamervragen gesteld over het bijzondere antwoord uit Den Haag.

De doorstroomtoets moet van het ministerie tussen 5 en 15 februari worden afgenomen. Carnaval begint in het weekend van 10 februari. Dat biedt weinig ruimte om uit te wijken. De week vooraf zijn er verschillende speciale activiteiten op veel Brabantse scholen waaronder een carnavalsviering. De week erna is het schoolvakantie.

"Is het juist dat het ministerie aan scholen heeft laten weten dat zij het ‘evenement’ carnaval maar moeten verplaatsen? Bent u het met ons eens dat carnaval bij de Nederlandse cultuur hoort, het is immers immaterieel erfgoed, en dit dus geen evenement is?," zo vuren de Tweede Kamerleden René Peters, Mustafa Amhaouch en Inge van Dijk (allen CDA) een aantal vragen op de minister af. Het is niet toevallig dat juist deze politici met de vragen komen. Ze komen alle drie uit het zuiden, zo stond de wieg van Peters in Oss en die van Van Dijk in Helmond.

"Als er nou geantwoord was dat er gewoon niet aan gedacht was en beloofd werd dat het in het vervolg qua planning beter zou gaan, dan had ik daar begrip voor gehad. Maar zeggen dat je het evenement maar moet verzetten. Dan snap je echt niets van carnaval", zegt Peters tegen Omroep Brabant. "Het antwoord is zo onbenullig dat het bijna grappig is, ik moest om de knulligheid lachen."