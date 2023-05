112-nieuws: brand in Speelbos Tilburg • drietal opgepakt na mishandeling

05.00

In Helmond brandden vannacht in dezelfde buurt vlak na elkaar twee auto's uit. De politie gaat uit van brandstichting. De eerste brand was in de Tarbotstraat. Nog tijdens het blussen kwam een melding van een auto die in brand stond aan de Scharstraat, een paar honderd meter verderop.

In het geval van de eerste brand die om iets voor half vier werd gemeld, ging het om een busje. In de Scharstraat stond een personenwagen in brand. In beide gevallen moeten de voertuigen als verloren worden beschouwd. Er raakte niemand gewond.