Al tienduizenden mensen zagen de gordijnen van koningin Máxima

De tentoonstelling Koninklijk borduren heeft ruim tweeënveertigduizend bezoekers naar het Textielmuseum in Tilburg getrokken. Ook de koninklijke familie is regelmatig komen kijken naar de nieuwe gordijnen voor het paleis van de koning in Den Haag. Koningin Máxima borduurde er zelf aan mee.

Het Textielmuseum werkte samen met verschillende borduurgroepen in het land om de gordijnen te maken. Op de gordijnen zijn afbeeldingen van typisch Nederlandse plaatsen geborduurd, zoals het Evoluon in Eindhoven en het paleis-Raadhuis in Tilburg. Ook koningin Máxima heeft regelmatig stukjes mee geborduurd met de borduurgroepen. In totaal werkten er 150 mensen uit het hele land aan de gordijnen. In november opende Máxima de tentoonstelling in het Textielmuseum.

Boven verwachting

Directeur Jochem Otten van het Textielmuseum is heel blij met de bezoekersaantallen voor de expositie: “Het is boven elke verwachting. Het was een gedenkwaardige periode. De reacties zijn heel enthousiast."

De nieuwe gordijnen zijn bedoeld voor de Chinese zaal van Paleis Huis ten Bosch. De stoffen en het ontwerp zijn geïnspireerd op de historische gordijnen die daarvóór in die zaal hingen. Die zijn in de 18de eeuw in China gemaakt. Maar deze gordijnen zijn te kwetsbaar geworden. Water en andere natuurelementen spelen een grote rol. Op de oude is een Chinese rivier te zien, op de nieuwe een Nederlandse rivierdelta. Zowel de oude als de nieuwe gordijnen zijn op de tentoonstelling te zien.

Nog tot Tweede Pinksterdag

De tentoonstelling Koninklijk borduren is nog tot en met Tweede Pinksterdag te zien in Tilburg. Daarna verhuizen de gordijnen meteen naar hun definitieve plaats in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.