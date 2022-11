Máxima zenuwachtig bij het bekijken van nieuwe gordijnen Huis ten Bosch

Koningin Máxima is op bezoek in Tilburg, in het Textielmuseum. Daar is de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe gordijnen voor haar paleis. Maar eerst zijn ze nog te bewonderen in het Textielmuseum. En Máxima is de eerste bezoeker. Woensdagmiddag was de opening van de tentoonstelling ‘Koninklijk borduren’.

De gordijnen komen te hangen in Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van Máxima en Koning Willem Alexander in Den Haag. Er is door 150 borduurders uit heel het land aan gewerkt. De koningin heeft zelf ook meegewerkt. Op de gordijnen zijn afbeeldingen uit heel het land geborduurd zoals het Evoluon in Eindhoven en het Paleis-Raadhuis in Tilburg. Toen alle borduurders met de koningin op de foto mochten, werden ze door haar meteen uitgenodigd om een keer in Den Haag te komen kijken als de gordijnen hangen. Borduren zorgt voor een band, zo blijkt.

Zouligha Kasrioui uit Tilburg heeft meegewerkt aan het gordijn. Het was een hele ervaring om mee te mogen doen. “We hebben met liefde en alle plezier er aan gewerkt.” Zouligha zoekt op het gordijn naar haar bloem die ze heeft mogen borduren. Ze lijken erg op elkaar maar ze herkent haar borduursels wel op het gordijn. “Het is leuk om er een onderdeel van te zijn. Wat een samenwerking. En we hebben Koningin Máxima ontmoet. Dat is natuurlijk een leuke ervaring. Ze is in het echt nog veel leuker dan op tv.“

In juni was Máxima in het Textielmuseum om de vorderingen te bekijken. Regelmatig borduurde ze ook mee: "Ik vind het dan fijn om met mensen te praten. Soms wordt er ook gezongen en eten ze lekkere dingen. Ik vind het fijn te weten wat hen beweegt en inspireert", vertelde ze toen.

En nu is het werk klaar. De gordijnen komen te hangen in de Chinese Zaal van Huis ten Bosch. De stoffen en het ontwerp zijn geïnspireerd op de historische gordijnen die daarvóór in die zaal hingen. Die zijn in de 18de eeuw in China gemaakt. Maar deze gordijnen zijn te kwetsbaar geworden. Water en andere natuurelementen spelen een grote rol. Op de oude is een Chinese rivier te zien, op de nieuwe een Nederlandse rivierdelta.

Op de tentoonstelling zijn zowel de oude gordijnen als de nieuwe te zien. ‘Koninklijk borduren – verhalen en vakmanschap’ is van 1 december tot en met 29 mei 2023 te zien in het Textielmuseum in Tilburg.

