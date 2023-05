Vertrek Van Nistelrooij bij PSV: 'Een dolksteek in de rug van de trainer'

Het vertrek van de per direct opgestapte trainer Ruud van Nistelrooij noemt PSV-watcher Yannick Wezenbeek niet heel verrassend. "Dat zag je na dit seizoen wel aan komen. Het moment waarop hij vertrekt, is wel heel opmerkelijk." Ook oud-trainer Aad de Mos staat er niet van te kijken. Volgens hem is Van Nistelrooij oneerlijk behandeld.

Zondag speelt PSV tegen AZ. "Die wedstrijd is belangrijk voor de toekomst van PSV", zegt Wezenbeek. "Assistent Fred Rutten zit zondag op de bank, maar die gaat volgend jaar geen hoofdtrainer worden. Dat het niet boterde in de staf en met de spelers was wel duidelijk."

Voormalig PSV-trainer Aad de Mos voelde al aankomen dat de situatie bij PSV een keer zou ontploffen. "Het is knap dat Ruud de eer aan zichzelf heeft gehouden. Dit was een dolksteek in zijn rug. Als algemeen en technisch directeur mag je nooit achter de rug van de trainer met een delegatie van de spelers spreken. Als er iets speelt in de selectie moet de trainer daar bij zijn."

Niets geheim houden

Volgens De Mos is dat een maand of twee geleden gebeurd. "Dat werd toen door de goede resultaten verbloemd. In de voetballerij kun je niets geheim houden. Dat komt altijd een keer naar buiten via een speler of zaakwaarnemer. Inhoudelijk weet ik niet wat de klachten waren. Waarschijnlijk komt er zondag tegen AZ een positieve reactie van de spelers. Zij hebben immers geklaagd."

De Mos verwacht dat er volgend seizoen een nieuwe trainer voor de groep zal staan. "De zoveelste. Dat is PSV-onwaardig."

Gesprekken

Na verschillende gesprekken over interne zaken die afgelopen weken zijn gevoerd, was er dinsdagavond een gesprek tussen de directie en Van Nistelrooij.

Woensdagochtend maakte Van Nistelrooij zijn beslissing bekend bij de Eindhovense club. De trainer miste draagvlak. Zo was er onder meer vanuit de spelersgroep kritiek op hem en boterde het niet in de staf. Van Nistelrooij was bezig aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer bij PSV.

Niet rooskleurig

Het opstappen van Van Nistelrooij verrast voormalig speler en trainer van PSV Huub Stevens volkomen. “Ze hebben gesprekken gehad over de situatie en die was niet rooskleurig. PSV heeft gekozen voor een jonge onervaren trainer, omringd door enkele ervaren mensen. Een onervaren trainer kan fouten maken. Het team heeft zich niet goed ontwikkeld. Maar of dat aan de spelers ligt of aan de trainer? Dat weet ik niet. Daarvoor moet je in de kleedkamer zijn en op het trainingsveld staan. Iets heeft Ruud doen besluiten om deze beslissing te nemen.”

Volgens Stevens wordt in deze situatie voor de wedstrijd tegen AZ van zondag nog meer druk gelegd op het team. “Dan zal blijken of het elftal daar tegen bestand is.”

Stomverbaasd

Rob Bogaarts, voorzitter van de officiële supportersvereniging van PSV, is stomverbaasd door het besluit van de trainer. Hij noemt de situatie bij de club 'een puinhoop' en vreest het ergste voor de belangrijke wedstrijd tegen AZ.

Bogaarts: "De club wilde niet van hem af. Met alle respect voor onze trainer, maar het is natuurlijk een zeer ongelukkig moment, een paar dagen vóór de allesbeslissende wedstrijd tegen AZ. Daar had de focus op moeten liggen. En niet op een mogelijk verstoorde verhouding in de trainersstaf en tussen trainer en spelers."