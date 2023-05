Ruud van Nistelrooij per direct weg bij PSV, Fred Rutten neemt taken over

Trainer Ruud van Nistelrooij vertrekt per direct bij PSV. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt door de club. Van Nistelrooij heeft zelf de knoop doorgehakt nadat afgelopen week naar buiten kwam dat spelers over hem zouden hebben geklaagd. Ook was er onenigheid tussen hem en zijn assistenten. Van Nistelrooij was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij de eredivisionist.

Om 16.00 uur is de persconferentie van PSV live bij Omroep Brabant te volgen, op tv, web en app. Dinsdagavond was er nog een gesprek tussen de directie en Van Nistelrooij. Daarin werd nog besloten de focus op de belangrijke wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten. Maar daar kwam Van Nistelrooij woensdagochtend op terug. Hij meldde dat er in zijn ogen toch te weinig draagvlak en support was binnen de club om langer door te kunnen gaan. Dit heeft hij direct daarna ook aan de spelersgroep en de trainersstaf uitgelegd. Komende zondag neemt assistent Fred Rutten, op verzoek van de PSV-directie, tijdelijk zijn rol als hoofdtrainer over. PSV speelt dan de laatste wedstrijd van het seizoen, uit tegen AZ. In die uitwedstrijd wil PSV de tweede plaats en daarmee een plek in de voorronde van de Champions League veiligstellen. PSV meldt in een persbericht dat de leiding zijn besluit betreurt. De club moet nu op zoek naar een trainer voor volgend seizoen. . Wisselingen in de staf

Afgelopen week bleek dat het broeide bij PSV. Spelers zouden hebben geklaagd bij de clubleiding over het functioneren van Van Nistelrooij. Met dat vernietigende nieuws kwam De Telegraaf zondagavond. PSV nuanceerde dat verhaal door te zeggen dat er wel is gesproken met de spelers, maar niet over de hoofdtrainer. Er zou wel gesproken zijn over het aanblijven van assistent Fred Rutten, die twijfelde om door te gaan. Want toen hem werd gevraagd of hij volgend seizoen doorgaat, werd de vraag weggelachen. Een concreet antwoord volgde nooit. Eerder trok André Ooijer al zijn conclusies door te vertrekken. Vanwege ‘persoonlijke redenen’, zei hij. Dat het al even rommelde, bleek ook toen Javier Rabanal van de bank naar de tribune ging. Rabanal is een vertrouweling van Van Nistelrooij. Cody Gakpo

Van Nistelrooij liet eerder in het seizoen al een paar keer blijken dat hij niet blij was met de verkoop van belangrijke spelers als Cody Gakpo en Noni Madueke. Maar ook met het ontslag van technisch directeur John de Jong. PSV staat momenteel op de tweede plek in de eredivisie en won eerder deze maand de KNVB Beker.

André Ooijer, Fred Rutten en Ruud van Nistelrooij (Foto: ANP)