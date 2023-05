Grote Kerk net op tijd 'uitgekleed' voor de viering van Nassaudag

De Grote Kerk in Breda kan komende maandag weer in vol ornaat worden bewonderd tijdens de viering van de Nassaudag. Afgelopen week werden de steigers en hekken van de restauratiewerkzaamheden weggehaald. De kerk heeft alles te maken met de familie Nassau, want die liet het godshuis in de 15e eeuw uitbouwen. "Zij hebben daarmee de Brabantse gotiek naar Breda gebracht", vertelt directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk.

Van 1404 tot en met de 1567 woonden de Nassau's, de voorouders van onze huidige koninklijke familie, in het Kasteel van Breda. Daarmee mocht de stad zich dus met recht een echte hofstad noemen, totdat Willem van Oranje tijdens de Tachtigjarige Oorlog eieren voor zijn geld koos en Breda ontvluchtte voor de Spanjaarden. Om die koninklijke geschiedenis te vieren wordt elke Tweede Pinksterdag in Breda de Nassaudag gehouden. Er zijn activiteiten in het centrum van de stad en op het Kasteel van Breda. Met acteurs in middeleeuwse kledij, concerten, tentoonstellingen en demonstraties van het leven uit die tijd. Maar het pronkstuk uit de Bredase Nassautijd is toch wel de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, die sinds 2017 wordt onderworpen aan een grote opknapbeurt van de kooromgang. De omgang is aan de buitenkant rijkelijk voorzien van ornamenten en beelden, die nu weer zijn opgeknapt of vervangen. Voor de restauratie is tien jaar uitgetrokken. Afgelopen week werd fase vier, aan de kant van de Grote Markt, afgerond en de steigers afgebroken.

"Met het uitbreiden van de kerk wilde de familie laten zien hoe machtig ze waren."

Wiegel: "Als de mensen vanaf de Grote Markt omhoog kijken, zien ze beelden van mythologische figuren. Zoals Vrouwe Fortuna, een centaur en twee engeltjes op een schelp. Met het uitbreiden van de kerk wilde de familie laten zien hoe machtig ze waren. Maar ze waren ook vernieuwers, die na de gotiek later ook de renaissancestijl in de gevel verwerkten." En die pracht en praal is dus tijdens de Nassaudag weer voor iedereen te bewonderen.

De Grote Kerk in Breda in Breda. (foto: Raoul Cartens)

Twee engeltjes aan de gevel van de Grote Kerk in Breda. (foto: Raoul Cartens)