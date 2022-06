Breda eert Nassau-geschiedenis met ridders en open monumenten

Paarden, ridders, trommels en een enkele doedelzak; de binnenstad van Breda leek op Tweede Pinksterdag weer even terug in de Middeleeuwen. De Baroniestad vierde namelijk Nassaudag. Want de wieg van onze koninklijke familie stond van 1404 tot 1567 in Breda en de stad mocht zich daarmee toen ook echt de hofstad noemen.

Helaas koos Willem van Oranje tijdens de Tachtigjarige Oorlog eieren voor zijn geld en ontvluchtte Breda.

Maar nog altijd herinnert veel in de stad aan de koninklijke periode, zoals het kasteel van Breda, de Grote Kerk of het jachtslot van prins Maurits; kasteel Bouvigne. In die gouden periode profiteerden ambachten en gilden volop van de aanwezigheid van de familie Nassau.

"Eigenlijk zou elke Nederlander moeten weten dat in Breda de basis ligt van ons koningshuis", vertelt Marcel Dalinghaus trots. Hij is voorzitter van Stichting Nassaudag Breda. "De familie heeft deze stad groot gemaakt door de bouw van het kasteel en de Grote Kerk, de trots van Breda." Niet alleen acteurs in middeleeuwse kledij, maar ook het KGB - kort voor Klokkerluiders Gilde Breda - legt letterlijk gewicht in de schaal. Want ter ere van de Nassaudag wordt de enorme Nassauklok in de toren van de Grote Kerk geluid. En alle middeleeuwse monumenten in de stad zijn open voor publiek. En op het bordes van het oude stadhuis wijdt ook burgemeester Paul Depla een woordje aan de Bredase traditie. "Met heel veel pracht en praal kunnen wij hier in Breda nog altijd zien dat de Nassau's hier echt jarenlang actief zijn geweest en trotse inwoners waren van deze stad."