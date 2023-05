Trompettist Eric Vloeimans terug in 'zijn' stad voor Jazz in Duketown

Trompettist Eric Vloeimans kijkt enorm uit naar zijn optreden van aanstaande zaterdag tijdens Jazz in Duketown in Den Bosch. Voor even keert van de bekendste trompettisten van Europa terug naar de stad waar hij opgroeide. Daar waar hij op zijn tiende werd gegrepen door de trompet en waar hij speelde bij de fanfare en in carnavalsorkesten. "Als ik op de Markt in Den Bosch sta te spelen, dan voel ik dat wel," bekent hij. Vloeimans vertelt er woensdag over in het televisieprogramma 'KRAAK vraagt door'.

Vloeimans liet Den Bosch al achter zich nadat hij de middelbare school afmaakte. Hij ging naar het conservatorium in Rotterdam. Met de hakken over de sloot werd hij toegelaten. Bij het conservatorium in Utrecht, waar hij later nog les zou geven, kreeg hij te horen dat hij beter iets anders kon gaan doen. "Ik was geen wonderkind, ik moest er hard voor werken," vertelt de trompettist. Maar dat had ik thuis wel geleerd, doorzetten. "Mijn ouders werkten allebei keihard in een fabriek en wij mochten alles, maar je moest wel volhouden". Dat doorzettingsvermogen kwam hem goed van pas, want die trompet heeft hij ook gehaat. "Een heel moeilijk instrument. Als je me nu ziet spelen lijkt het heel makkelijk, maar je ziet niet het bloed dat soms in het mondstuk zat." Op het conservatorium kwam hij binnen als een verlegen en wat onzeker mannetje. Heel iets anders dan de flamboyante en zelfverzekerde trompettist die hij nu is. "Dat heet ontwikkeling," grijnst hij. "Ik heb zoveel gedaan en op een gegeven moment weet je wat je kunt."

"Ik maak muziek voor miljoenen. Ik heb ze alleen nog niet allemaal gevonden."