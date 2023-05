Vader (55) misbruikt jarenlang zijn dochter: 9 jaar de cel in

De 55-jarige M. uit Beek en Donk moet 9 jaar de cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn dochter en drie van haar vriendinnetjes. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie zes jaar cel en tbs.

De dochter deed in juli 2022 aangifte bij de politie van seksueel misbruik door haar vader. Net als drie vriendinnetjes en haar jongere zusje. Maar de vader heeft altijd alles ontkend. Ook tijdens de zitting twee weken geleden toonde hij vrijwel geen emotie en legde hij de schuld vooral bij de meisjes zelf neer.

Maar de rechtbank gelooft de slachtoffers, blijkt woensdag. De dochter heeft gedetailleerd beschreven wat er in ruim tien jaar is gebeurd en ook de verklaringen van de vriendinnetjes kwamen met haar ervaringen overeen.

Dagelijks misbruikt

De dochter werd, zolang zij zich kan herinneren, vrijwel dagelijks seksueel misbruikt door haar vader. Dat gebeurde 's nachts thuis, maar ook in een zwembad in Duitsland, op vakantie in Eersel en wanneer het meisje bij haar vader op schoot zat. Daarnaast gaf de vader zijn dochter een keer een tongzoen en moest zij seksuele handelingen bij hem verrichten. Hij drong niet met zijn geslachtsdeel bij haar binnen, omdat dit volgens het meisje niet lukte.

Volgens de rechtbank is het misbruik in november 2008 begonnen. Haar moeder verklaarde namelijk dat het meisje 4 jaar was toen zij haar ‘onder’ iets zag doen en vertelde dat ze dat 'van papa had'. Het misbruik stopte toen een van de vriendinnetjes van haar zusje aangifte deed in februari 2018.

In een tent

Verder verrichtte M. in het bijzijn van zijn dochter en haar vriendinnetje seksuele handelingen bij zichzelf en moest de dochter voordoen hoe zij zichzelf kon bevredigen. Ook heeft de man een vriendinnetje van zijn jongste dochter misbruikt toen zij een jaar of zeven was. Zo keek hij porno en bevredigde hij zichzelf, waar zij bij was.

In augustus 2015 was een ander, toen 7-jarig vriendinnetje in een tent in de tuin aan het logeren. M. heeft die nacht seksuele handelingen bij haar verricht.

Een complot

Volgens de rechtbank heeft de vader zijn dochter een vrije en onbezorgde jeugd afgenomen. Daarnaast heeft hij drie vriendinnetjes van zijn beide dochters op vergelijkbare wijze misbruikt. Dit gebeurde op momenten die voor de meisjes juist leuk hadden moeten zijn: tijdens het logeren, spelen, de vakantie of het zwemmen.

Als de slachtoffers aangaven dat zij iets niet leuk vonden, leek M. zich daar op geen enkele manier om te bekommeren. Hij was vooral bezig met het voorkomen dat de meisjes iets aan een volwassene zouden doorvertellen.

De rechtbank vindt het onbegrijpelijk dat de vader de ernst niet lijkt in te zien. Illustratief is dat hij aangeeft dat alle slachtoffers de aantijgingen hebben verzonnen, dat ze aandacht zoeken, problemen hebben, een complot tegen hem vormen, boos op hem zijn en dat ook hun ouders liegen.

Geen tbs

Omdat onduidelijk is hoe groot de kans op herhaling is en de man niet eerder is veroordeeld, kan de rechtbank geen tbs opleggen. Wel krijgt de man een lange celstraf van 9 jaar.

Na zijn celstraf worden er mogelijk nog maatregelen opgelegd, zodat de man bijvoorbeeld niet meer in de buurt komt van zijn slachtoffers. Ook moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 35.000 euro.

