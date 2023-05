Het is uit tussen Jumbo en flitsbezorger Gorillas

De samenwerking tussen de Veghelse supermarktketen Jumbo en flitsbezorger Gorillas is ten einde. Nog geen anderhalf jaar nadat de twee met elkaar in zee gingen, is het schip gestrand. Een van de redenen daarvoor is de overname van Gorillas door de Turkse branchenoot Getir. Ze vinden het een logisch moment om de samenwerking stop te zetten.

"We willen er altijd en overal zijn voor onze klanten. In dat licht hebben we veel geleerd van deze samenwerking met Gorillas", meldt Jumbo-CEO Ton van Veen. Hij noemt de overgang van Gorillas naar Getir een logisch moment om uit het bootje te stappen en de balans op te maken. Getir

Flitsbezorger Getir heeft vorig jaar geïnvesteerd in een eigen distributiecentrum. Daardoor zijn ze zuiniger met leveringen aan hun zogeheten darkstores: de winkels van waaruit de bezorgers je boodschappen brengen. Daarom zou het voor Getir op diens beurt ook logisch zijn om de samenwerking stop te zetten. Jumbo

Jumbo geeft aan zich nu vooral te willen richten op het eigen bedrijf. "We werken nu aan minder complexiteit", schrijft de supermarkt. Ze gaan zich concentreren op het verrassen van klanten via de winkels, de website en de app.