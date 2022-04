Flitsbezorgers in Tilburg verder in het nauw nu gemeente gaat handhaven

Na het besluit van de gemeente Tilburg dat flitsbezorger Flink aan de Korte Tuinstraat moet verdwijnen, liggen ook de andere darkstores (zaken gericht op online winkelen) in de stad onder een vergrootglas. Ook de Flink in de Westpoint en de Gorilla's aan het Piusplein veroorzaken volgens omwonenden overlast. De gemeente geeft aan te gaan handhaven bij overlast en als een darkstore niet in het bestemmingsplan past.

Sinds januari zijn er al problemen rond het filiaal van Flink aan de Korte Tuinstraat. De flitsbezorger heeft zich gevestigd in een winkelpand en dat zorgt voor flink klachten bij omwonenden. Vooral de bevoorrading van de darkstore en de rondracende en hangende bezorgers drijven de buurt tot wanhoop.

Handhavingsverzoek

Hoewel de filiaalmanager van Flink in de Korte Tuinstraat volgens de buurt echt geprobeerd heeft de overlast te verminderen, is die er nog altijd. Daarom hebben bewoners een zogeheten handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. In het pand mag zich volgens het bestemmingsplan alleen detailhandel vestigen: Een fysieke winkel waar je spullen kunt kopen.

Flink moet daarom nu weg uit de Korte Tuinstraat van de gemeente. De buurbewoners zien het als erkenning, maar Flink lijkt zich weinig zorgen te maken en mag nog een zienswijze indienen, legt een woordvoerder uit. "Door verschillende gemeenten wordt ons type dienstverlening anders geïnterpreteerd. In bijvoorbeeld Amersfoort heeft een dergelijke toelichting ervoor gezorgd dat de Flinklocatie wel open kon blijven."

Dwangsom

Waar in Amersfoort een darkstore open mocht blijven, sloot de rechter in Amsterdam juist een flitsbezorger, omdat niet aan het bestemmingsplan werd voldaan. In maart zette het Tilburgse stadsbestuur de vestiging van nieuwe flitsbezorgers al op pauze. "In de coronatijd zijn deze diensten snel populair geworden. We moeten nu eerst goed beleid maken en hopen dat dat in najaar klaar is", zegt de gemeente.

Westpoint

Voor de vereniging van eigenaren van de woontoren Westpoint is Flink een doorn in het oog. Sinds kort zit er op de begane grond een filiaal van Flink. "We zijn er niet blij mee en er is veel weerstand. De regiomanager doet zijn best, maar kan zijn afspraken niet nakomen", vertelt voorzitter Leo Pot.

Ook de bewoners van de Westpoint gaan een handhavingsverzoek indienen. "De gemeente moet één lijn trekken. Ook zijn hier geen goede voorzieningen om te laden en lossen", meent Pot.

