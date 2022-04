Nieuwe flitsbezorgers ook in Den Bosch niet welkom: overlast is te groot

Er komen voorlopig geen nieuwe flitsbezorgers in Den Bosch. De stad weert de bedrijven, die supersnel boodschappen bij mensen thuis bezorgen. De overlast van de bezorgers zou te groot zijn. Tilburg besloot eerder al om de vestiging van nieuwe flitsbezorgers een halt toe te roepen.

De bezorgdiensten zijn omstreden. Op veel plekken, in Tilburg bijvoorbeeld, klagen omwonenden erover. De rechter besloot dinsdag dat een vestiging in Amsterdam moet sluiten, omdat de zaak niet voldoet aan het bestemmingsplan.

Den Bosch kent op dit moment één flitsbezorger, namelijk Flink. Dat bedrijf heeft er een 'dark store', een magazijn van waaruit de bezorgers vertrekken, aan het Werfpad in de stad.

Leefklimaat

Dat magazijn zorgt volgens de gemeente voor veel overlast. "Het gaat daarbij om verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast, ook in de nachtelijke uren", aldus een woordvoerder. Ook noemt de gemeente de 'ongewenste uitstraling' van de zaak, die de ramen van hun magazijnen blindeert.

Den Bosch spreekt van 'een inbreuk op het woon- en leefklimaat' van omwonenden en is bang voor 'de achteruitgang van winkelgebieden door het ontbreken van een ontmoetingsfunctie'.

Bestemmingsplan

Om die reden heeft Den Bosch besloten voorlopig geen nieuwe flitsbezorgers toe te laten. Het gaat om een voorbereidingsbesluit, de gemeente heeft een jaar de tijd om onderzoek te doen naar de randvoorwaarden waar flitsbezorgers in de toekomst aan zouden moeten voldoen. Na dat jaar wordt er een beslissing genomen.

Cruciaal hierbij is het bestemmingsplan. In andere steden waaronder Tilburg onderzoekt de gemeente of flitsbezorgers uit het stadscentrum geweerd kunnen worden, omdat ze volgens de gemeente niet tot de detailhandel behoren. Dit speelt voor het filiaal van Flink in Den Bosch niet, volgens de gemeente is Flink weliswaar een distributiebedrijf, maar dat is op de locatie aan het Werfpad geen probleem.

Bekijk op dit kaartje alle 'dark stores' in Brabant: