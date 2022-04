Steeds meer gedoe rond flitsbezorgers en tóch start er vrijdag een nieuwe

Het aantal flitsbezorgers, bedrijven die supersnel boodschappen bij mensen thuis brengen, neemt in een steeds rapper tempo toe. Vrijdag opende de eerste vestiging van Gorillas in Breda, waarmee het totale aantal in onze provincie op 18 komt. De afgelopen maanden startten al bijna net zoveel vestigingen als in heel 2021. Tegelijkertijd neemt ook de onvrede toe, twee gemeenten namen al maatregelen om de groei een halt toe te roepen.

In Brabant zijn drie flitsbezorgers actief. De grootste is Flink, met 12 vestigingen in vijf steden. Kleinere partijen zijn Getir en Gorillas. Die twee laatsten zijn actief in Eindhoven, Tilburg en sinds vrijdag dus ook in Breda. De groei van flitsbezorgers is niet te stoppen. In januari kwamen er maarliefst vier vestigingen bij:

'Grimmige sfeer'

Juist in Breda, waar Gorillas vrijdag begon in een pand aan de Stationsweg, is er ook veel kritiek op de bezorgers. Caspar Rutten van het CDA vroeg de gemeente al drie keer om maatregelen te nemen tegen de 'dark stores' zoals de magazijnen worden genoemd, maar zonder succes. Volgens hem is de overlast groot, met name in de Keizerstraat. Hier zitten vestigingen van Getir en Flink pal naast elkaar. Rutten spreekt van een 'grimmig wordende sfeer' in de wijk. Een buurtbewoner die een bezorger aansprak omdat hij op de stoep fietste, kreeg de opmerking dat hij beter zijn mond kon houden 'of de tandarts kan met jou aan de slag'. In Tilburg zorgde flitsbezorger Flink eerder ook al voor onrust. Bij hun magazijn aan de Korte Tuinstraat is het een drukte van belang met fietskoeriers. Deze zouden rokend en kletsend op straat hangen. Dat de zaak van 's ochtends acht tot middernacht open is helpt ook niet. Het veelvuldig laden en lossen van vrachtwagen zou zowel in Breda als Tilburg voor veel overlast in de wijk zorgen. Een vrachtwagen komt spullen brengen aan de Keizerstraat:

Foto: Caspar Rutten.

Gemeenten treden (niet) op

De gemeente Tilburg heeft eerder besloten geen nieuwe flitsbezorgers toe te laten. Ook in Den Bosch mogen er voorlopig geen nieuwe bijkomen. Daarnaast kijkt Tilburg of de vestiging aan de Korte Tuinstraat gesloten kan worden. Die wens leeft in meerdere gemeenten buiten Brabant ook, omdat een winkelmagazijn niet altijd aan het bestemmingsplan in de binnenstad voldoet. Daar horen volgens veel gemeenten winkels te zitten, en geen magazijnen. De gemeente Breda kon niet op onze vragen reageren, maar liet eerder weten geen maatregelen te willen nemen tegen de flitsbezorgers. Ook in Eindhoven, met zes magazijnen de stad met de meeste dark stores, zijn ze niet van plan op te treden. Zowel Flink als Gorillas laat aan Omroep Brabant weten altijd goed overleg met gemeenten te hebben, en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Bekijk op dit kaartje alle 'dark stores' in Brabant:

