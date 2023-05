112-nieuws: busje gebotst in Cuijk • vrouw vast op zolder

23.04

Een automobilist is woensdagavond uit de bocht gevlogen en ondersteboven in een droogstaande sloot beland. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de Oosterhoutseweg naar de A59 in Raamsdonksveer.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis ziekenhuis, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Ook is niet bekend wat de oorzaak is van het ongeluk. Een berger heeft het voertuig meegenomen.