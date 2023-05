Tassen gejat uit auto's, zoektocht leidt eigenaren naar kledingcontainers

De politie heeft woensdagavond een heleboel gestolen spullen terug gevonden in kledingcontainers op een parkeerplaats in Eindhoven. Eerder op de avond kreeg de politie verschillende meldingen van mensen wiens spullen uit de auto gejat waren. Deze auto's stonden in parkeergarages en waren opengebroken. Er zijn onder meer tassen met laptops meegenomen.

"We kwamen terug van een avondje uit eten en zagen dat er ingebroken was in de auto. Alle spullen waren weg, waaronder Macbooks en ander Apple-spullen. Met de zoekfunctie van deze spullen konden we zien waar ze lagen", vertelt Ruud Droeghaag, een van de eigenaren.

Ze belden de politie met hun bevindingen. Die bood vervolgens hulp om de spullen te vinden. Eigenaren konden de laatst bekende locatie traceren met behulp van Airtags. Dat is een klein apparaatje dat met behulp van bluetooth en een bijbehorende app laat zien waar iets zich bevindt.

Zoektocht in container

De zoektocht leidde uiteindelijk naar een parkeerplaats aan de Meerkollaan in Eindhoven, bij een aantal kledingcontainers. In één van de containers zagen ze een gestolen tas liggen. Om de spullen eruit te halen, zijn ze in de containers gekropen en hebben alles doorzocht.

De brandweer kwam er ook nog aan te pas, zij hebben de containers open geslepen. Uiteindelijk lagen er in drie containers gestolen spullen.

De meest waardevolle spullen zoals Macbooks en Airpods zaten er niet meer in. De politie heeft alle spullen meegenomen en neemt contact op met mensen die aangifte hebben gedaan van auto-inbraken.

Eindhovense garages vaak doelwit

Het is niet de eerste keer dat er spullen uit auto's worden gestolen terwijl ze geparkeerd staan in parkeergarages. De Eindhovense parkeergarages lijken al jaren een vrijplaats te zijn voor auto-inbrekers. Honderden keren per jaar worden auto's in slechts enkele seconden leeggeroofd. Vooral dure elektronica zoals laptops, telefoons en camera's zijn in trek bij het dievengilde.