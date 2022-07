Meeste auto-inbraken in parkeergarages in Eindhoven, niemand weet waarom

Eindhoven kampt al jaren met een inbraakgolf in de parkeergarages in de stad. Zelfs tijdens de coronapandemie werden honderden auto's leeggeroofd. Het contrast met Tilburg kan haast niet groter zijn. Daar werden sinds 2019 slechts negentien auto's opengebroken in een parkeergarage. Waarom die verschillen zo extreem groot zijn, lijkt niemand te weten.

De Eindhovense parkeergarages lijken al jaren een vrijplaats te zijn voor auto-inbrekers. Honderden keren per jaar worden auto's in slechts enkele seconden leeggeroofd. Vooral dure elektronica zoals laptops, telefoons en camera's zijn in trek bij het dievengilde. Opvallend is dat in de andere grote Brabantse steden Tilburg, Breda en Den Bosch je auto wel relatief veilig in de parkeergarage staat. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant en Omroep Tilburg opvroegen. Het aantal auto-inbraken in de drie steden bij elkaar opgeteld, komt niet eens in de buurt van de Eindhovense cijfers.

Zowel garagebeheerder Q-park als de politie hebben geen verklaring waarom Eindhoven zo'n geliefd doelwit is voor auto-inbrekers en bijvoorbeeld Tilburg juist niet. "Ik kan zeggen dat we het hier zo goed voor elkaar hebben, maar ik weet niet waarom de cijfers hier zo laag zijn", vertelt Eric Passchier van de politie Zeeland-West-Brabant waar Tilburg en Breda onder vallen. "De ligging van Eindhoven dichtbij de grens en aan de A2 zou een uitleg kunnen zijn, maar we kunnen dat niet onderbouwen", zegt Dion Luijten van de politie Oost-Brabant waar Eindhoven en Den Bosch onder vallen. Alleen de herkomst van de verdachten die de politie oppakte ontkracht dit weer.

"De verdachten komen vooral uit de eigen regio."

"Als je kijkt naar de aanhoudingen eerder dit jaar, komen de verdachten vooral uit de regio of hebben ze geen vast woonadres", legt politiewoordvoerder Luijten uit. Dat geldt voor zowel Eindhoven als Den Bosch. Hij benadrukt dat hun woonplaats niet meteen iets zegt over het grote geheel. "Maar het zicht daarop ontbreekt simpelweg." Een flink aantal jaren terug is er een groepering geweest uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland die stelselmatig auto-inbraken pleegde in Eindhoven. "Er zijn toen ook aanhoudingen geweest, maar de inbraken van de laatste jaren kunnen we daar niet aan linken. Daarvoor ontbreekt elke onderbouwing", zegt de politie Oost-Brabant.

"Het staat niet bovenaan de prioriteitenlijst."

Wat wel duidelijk is, is dat de pakkans laag is als je auto wordt leeggeroofd. "Auto-inbraken staan niet bovenaan onze prioriteitenlijst. De capaciteit is beperkt en daarin moeten soms lastige keuzes worden gemaakt", legt Luijten uit. Het cameratoezicht in de parkeergarages spitst zich nu vooral op de slagbomen en in- en uitgangen. Daar waar de auto's staan, hebben kwaadwillenden vaak vrij spel, ook in de Tilburgse garages. Q-Park, beheerder van de meeste parkeergarages in de steden zegt bezig te zijn het cameratoezicht uit te breiden.

"We zetten zelfs lokauto's in."