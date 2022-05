Honderden auto's per jaar leeggeroofd in parkeergarages in Eindhoven

Parkeergarages in het centrum van Eindhoven blijven erg populair bij auto-inbrekers. De afgelopen twee jaar zijn er steeds honderden auto's opengebroken en leeggeroofd. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij de politie. Auto-eigenaren blijven vaak met een flinke schadepost achter, de daders worden vrijwel nooit gepakt.

De dieven lijken gericht toe te slaan in de Eindhovense garages. Ze tikken binnen enkele seconden een ruit in en halen waardevolle spullen als laptops, telefoons of camera's uit de auto. De pakkans is klein, waardoor dieven vrij baan lijken te hebben. De parkeergarages Stadhuisplein en Hooghuis zijn veruit het populairst. Daar worden nog altijd de meeste auto's opengebroken. Het aantal auto-inbraken is de afgelopen jaren wel afgenomen in vergelijking met 2019, maar daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit coronajaren waren: veel mensen werkten thuis en winkels waren lange tijd gesloten. Het totaal aantal auto-inbraken in Eindhovense parkeergarages: 2019: 548 inbraken

2020: 279 inbraken

2021: 394 inbraken

2022 eerste kwartaal: 91 inbraken De politie en parkeerbeheerder Q-Park, beheerder van vrijwel alle parkeergarages in het centrum, zeggen dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de auto-eigenaren zelf. Zij adviseren parkeerders waardevolle spullen uit de auto te halen. Ook 'goed verstopt' in de auto raadt de politie sterk af. Volgens de politie kunnen dieven met een speciaal apparaatje uitlezen of en waar de spullen in de auto liggen.

"Als iemand zijn auto betaald parkeert, mag hij ook een bepaalde service verwachten."

Maar er ligt volgens politie ook een taak bij de parkeerbedrijven. "De verantwoordelijkheid voor het toezicht en de beveiliging in de garages ligt bij de particuliere parkeerbedrijven. Als iemand zijn auto betaald parkeert, mag hij ook een bepaalde service verwachten", vertelt woordvoerder Dion Luijten. Q-Park laat in een schriftelijke reactie weten dat 'elke inbraak in een auto er een te veel is'. Maar het bedrijf verwijst ook naar de eigen verantwoordelijkheid van autobezitters. "We hebben campagnes om parkeerders bewust te maken geen waardevolle spullen in hun auto achter te laten. " Het parkeerbedrijf hoopt de inbrekers ook een halt toe te roepen door extra camera's te plaatsen, onder meer in Eindhoven. "Q-Park Mathildelaan is een van de parkeergarages waar we dit op korte termijn in gang gaan zetten. Je moet dan denken aan tientallen extra camera’s die op afstand bekeken worden."

"Als politie de camerabeelden opvraagt, dan werken wij hier altijd aan mee."