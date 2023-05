Recordaantal klachten over verwarde mensen, zo zit het in jouw gemeente

De politie kreeg vorig jaar een recordaantal meldingen binnen van overlast door personen met verward gedrag, dat blijkt uit een onderzoek van het ANP. Oirschot is een van de gemeentes met de grootste stijging van het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen. Daar was het aantal meldingen in 2022 bijna drie keer zo hoog als een jaar eerder.

Het ANP dook in de politiecijfers en constateerde dat er in bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten vorig jaar een recordaantal klachten over verwarde mensen is binnengekomen. De gemeente Oirschot spant de kroon, daar is het aantal klachten haast verdriedubbeld.

In deze Brabantse gemeenten steeg het aantal klachten vorig jaar hard:

Oirschot: 82 klachten, stijging van ruim 200 procent

Woensdrecht: 115 klachten, stijging van ruim 90 procent

Oisterwijk: 155 klachten, stijging van ruim 84 procent

'Onrustige tijden'

Of het aantal verschillende personen met verward gedrag ook is gestegen, is niet zeker. Het kan ook gebeuren dat over één verward persoon meerdere meldingen zijn gedaan.

De precieze oorzaak van de toename moet volgens de politie nog worden onderzocht. Volgens een woordvoerder zijn 'onrustige tijden, tekorten in de geestelijke gezondheidszorg en eenzaamheid' mogelijke factoren. Ook valt het de politie op dat aan verward gedrag vaak financiële problemen ten grondslag liggen.

Brabant kent ook een aantal opvallende dalers, zoals Alphen-Chaam. Daar daalde het aantal meldingen met 50 procent. In Best, een buurgemeente van Oirschot, daalde het aantal overlastmeldingen met bijna 20 procent.

Bekijk hier de exacte cijfers van het aantal meldingen van overlast door verwarde personen in jouw gemeente.