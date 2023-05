'De term 'vakantiegeld' klinkt te verleidelijk', vindt deze budgetcoach

Bij veel werknemers staat vandaag het vakantiegeld op de rekening. Of je nou een vette bankrekening hebt of een permanent rode, het advies luidt voor iedereen hetzelfde: zet dat extra geld meteen op je spaarrekening. "Een saai advies, maar wel verstandig", zegt de Oosterhoutse budgetcoach Gerard Heintjes. "Wist je dat hooguit 40 procent het geld besteedt aan vakantie?"

Het gaat erom dat er even rust is waardoor impulsaankopen minder kans krijgen. "Extra geld op je rekening brandt in je zakken", gaat Gerard verder. "Het maakt dan niet uit of je veel of weinig te besteden hebt, mensen geven uit naar vermogen. Vrijwel iedereen heeft wel eens een impulsaankoop gedaan. Nu zijn de gevolgen voor de welgestelde die spijt krijgt van zijn vierde vakantiehuis overzichtelijker dan de minderbedeelde die een mobieltje koopt met abonnement.

"De term vakantiegeld klinkt misschien ook te luchtig", denkt de budgetcoach hardop. "Bij de overheid noemen ze het 'individueel budget', daarin zit je vakantiegeld, vakantiedagen en ook je eindejaarsuitkering. Het is geen sexy naam, maar laat je wel nadenken over de langere termijn en verwijst niet naar je eerstvolgende vakantie." Gerard helpt al tien jaar vrijwillig mensen die financiële problemen hebben. "Je ziet nu dat ook mensen aankloppen voor hulp die het voorheen altijd net redden. De gestegen energieprijzen en inflatie eisen hun tol. Het aantal budgetcoachen is de afgelopen jaren verdubbeld in Oosterhout en ik heb het niet minder druk gekregen."

Wetenschappelijk is aangetoond dat stress door geldproblemen het denkvermogen aantast. "Dat zorgt ervoor dat juist deze kwetsbare mensen keuzes maken voor de korte termijn. Denk aan dat mobieltje. Ze denken dat nu eindelijk te kunnen betalen en verslikken zich vervolgens in de maandelijkse kosten van het abonnement." Gerard heeft nog een ander treffend voorbeeld over hoe geldzorgen je brein aantasten. "Ik vroeg een klant naar zijn schulden en die had hij niet. Geen schulden, vroeg ik nog verbaasd? Toen vroeg ik of hij nog onbetaalde rekeningen had. Die had hij wel, een schoenendoos vol met een bedrag van 30.000 euro. Maar dat zag hij niet als schulden, het waren rekeningen die nog betaald moesten worden."

"Ik zie leefstijlinflatie, de auto gaat weg en een maaltijd wordt overgeslagen om te besparen."