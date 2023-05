Zwerm bijen midden in de stad: 'Mensen renden weg'

Honderden en misschien wel duizenden bijen trekken deze middag veel bekijks in hartje Den Bosch. Ze hebben zich verzameld op een van de lampenkampen die boven de Hooge Steenweg hangen. “Ik ga erop letten dat ze diervriendelijk worden weggehaald.”

Damson Wilde is het wel gewend dat het druk is in de Hooge Steenweg. Ze werkt er in een cosmeticazaak, maar ineens viel het haar op dat er wat reuring was ontstaan. Voorbijgangers hadden ze al zien vliegen, die bijen.

“Ik zag wat mensen wegrennen, omhoog kijken en met elkaar praten en toen viel het mij ook op. Een enorme zwerm bijen die boven onze winkel was samengeklonterd”, vertelt Wilde, die deel uitmaakt van het management van de winkel. “Het was rond twee uur en ik had ze nog niet opgemerkt. Ze zaten er echt niet zo lang. Dan zag je ze weer met zijn allen in beweging, vervolgens zaten ze bijeen op de lamp en soms viel er een aantal naar beneden.”

Bang was de Bossche geen moment. Ze heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente, want ze wilde graag weten wat ze moest doen. Wilde: “Ze namen mijn verzoek direct serieus, maar zeiden ook dat de kans groot is dat de zwerm over een paar uur weer zou verdwijnen. Mochten ze er morgen nog zitten, dan komt iemand van de gemeente een kijkje nemen.”