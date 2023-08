Verward gedrag kan iedereen overkomen: 'Hoeft maar iets kleins te gebeuren'

De politie is zondag uren bezig geweest om een verwarde man van het dak van een huis in Tilburg te halen. Toen de man probeerde te vluchten, viel hij naar beneden en raakte hij gewond. Vorig jaar kreeg de politie een recordaantal meldingen binnen van overlast door mensen met verward gedrag. Maar wat is verward gedrag precies?

Op de vraag wat verward gedrag is, kan Poelmans niet zomaar een antwoord geven. "Het kan iedereen overkomen", benadrukt ze. "Mensen denken vaak meteen aan iemand die psychotisch is en vanaf een dak dakpannen naar beneden gooit. Dat is echt niet altijd zo. Het percentage meldingen over mensen met een psychiatrische achtergrond is maar heel klein in verhouding tot de rest."

Karlijn Poelmans werkt bij de GGD Hart voor Brabant als wijk-GGD'er. Of als verbinder, zoals ze het noemt. Als er bij de politie een melding binnenkomt van iemand met verward gedrag, wordt de GGD vaak ingeschakeld. Poelmans kijkt dan onder meer wat het probleem is, hoe de mensen het beste kunnen worden geholpen en ze zorgt dat ze de juiste hulp krijgen. "We werken vooral preventief en signalerend. Ik leg de verbinding tussen hulpverleners, politie en gemeente."

Poelmans vertelt dat er verschillende redenen kunnen zijn dat iemand zich verward gedraagt. "Er hoeft maar iets kleins te gebeuren en het kan jou ook overkomen." Slaaptekort kan mensen bijvoorbeeld kwetsbaar maken. "Dan kan het gebeuren dat je dingen gaat zien die er niet zijn, of opeens denkt dat iedereen tegen je is. Je brein kan echt met je aan de haal gaan", legt ze uit.

Maar niet alleen oudere mensen kunnen verward gedrag vertonen. Denk aan iemand die een ongeluk heeft gehad of last heeft van verslavingsproblematiek. "Of een man die al nachten niet slaapt omdat hij een tikkende leiding hoort. Hij kan denken dat het de buren zijn die het op hem hebben gemunt en dan 's nachts heel hard op de muur gaan bonken."

Het zijn vaak juist de dingen die stilletjes gebeuren. Poelmans: "Oudere mensen kunnen vergeetachtig zijn. Bijvoorbeeld een man die niet meer weet waar zijn huis staat, of een vrouw die 's nachts in haar nachtpon over straat schuifelt. We krijgen ook weleens meldingen van de supermarkt dat er al de hele week een vrouw komt die iedere dag precies dezelfde boodschappen doet, terwijl de boodschappen van de dag ervoor nog in haar tas zitten."

Het kan zijn dat iemand in een psychose zit of hallucineert, waardoor diegene denkt achtervolgd te worden of wantrouwig is naar familieleden. Maar ook een blaasontsteking kan schade aanrichten. "Oudere mensen kunnen in de war raken van iets simpels als een blaasontsteking. Het kan er dan op lijken dat ze hartstikke psychotisch zijn of dementerend, maar ze zijn dan eigenlijk heel kwetsbaar."

Daarnaast helpt de huidige maatschappij volgens Poelmans niet mee, met de onderlinge spanningen, tekorten in de gezondheidszorg en flinke inflatie. "De maatschappij kan op dit moment zo zwaar zijn. Ik denk dat veel mensen nu heel makkelijk breken. Iedereen heeft zo z'n grenzen."

Poelmans kan bij de Wijk GGD voorkomen dat het echt uit de hand loopt bij mensen die verward zijn. "De politie kan niet altijd iets met die meldingen. Het voordeel is, als het dan bij ons terechtkomt, dat we echt aan het begin zitten van dit soort gevallen. Daarom is de Wijk GGD zo van meerwaarde."

Dit artikel verscheen in mei 2023 op de website van Omroep Brabant.

