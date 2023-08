Verwarde man valt van dak als arrestatieteam hem naar beneden wil halen

Een verwarde man die zondagavond op het dak van een huis aan de Broekhovenseweg in Tilburg zat, is naar beneden gevallen en gewond geraakt. De man gooide continu dakpannen naar beneden. Een arrestatieteam van de politie heeft lange tijd geprobeerd om de man naar beneden te praten.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse zat de man al rond zeven uur op het dak en was hij rond de klok van half elf moe gestreden. Het leek erop dat hij lag te slapen. Een van de leden van het arrestatieteam ging op dat moment aangelijnd het dak op. Op het moment dat het slachtoffer iemand het dak op zag komen, wilde hij vluchten.

Het slachtoffer viel vervolgens door een afdak aan de achterkant van het huis. Ambulancepersoneel was al ter plaatse en kon meteen hulp bieden. De man is volgens een 112-correspondent wel aanspreekbaar en bij kennis. Het lijkt erop dat het afdak zijn val gebroken heeft.

De politie laat weten dat de man is aangehouden en dat hij verdere hulp krijgt. Ze meldde eerder zondagavond dat de man vermoedelijk in een psychose verkeerde. Wat er precies is gebeurd waardoor de man van het dak viel, kon een woordvoerder van de politie zondagavond nog niet zeggen.

Honderden mensen op straat

Eerder op de avond probeerde een onderhandelaar het slachtoffer al naar beneden te praten. Dat lukte niet. Samen met het arrestatieteam stapte de onderhandelaar in een hoogwerker om op die manier contact te krijgen met de man. Maar ook dat ging niet. Later besloten ze dus toch in te grijpen.

Het gebied rondom het huis werd ruim afgezet. Honderden mensen stonden op straat te kijken.

Groot luchtkussen

Het huis waar de man bovenop zat is een rijtjeshuis aan de Broekhovenseweg, tegenover Café Bet Kolen. In het huis woont een ouder echtpaar, zij hebben volgens de politie niets met de man te maken en verblijven nog in het huis. Agenten en familie van het echtpaar zijn bij ze binnen.

Aan de voorkant van het huis lag een groot luchtkussen, zodat de man opgevangen kon worden als hij naar beneden zou vallen. Aan de achterkant van het huis lag geen luchtkussen.