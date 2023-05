Hier zouden 600 asielzoekers komen wonen, maar dat gaat nu toch niet door

In een weiland aan de rand van Rosmalen zou het nieuwe asielzoekerscentrum voor 600 vluchtelingen komen. Maar de grondeigenaren, de gemeente Den Bosch en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kwamen er op het allerlaatste moment niet uit. Terwijl de tijd begint te dringen. Want twee andere opvangcentra gaan volgend jaar dicht.

En dan zit er ook nog eens haast achter de zoektocht naar een geschikte locatie, want de twee tijdelijke noodopvangcentra bij het Autotron en kasteel Meerwijk sluiten volgend jaar. “En dan hebben we een probleem. We moeten dan een beroep doen op de rest van Nederland om die mensen ergens anders op te vangen. Dat willen we liever niet, dus het dwingt ons om nog scherper, sneller en actief te zoeken.”

Na maanden overleg was de deal zo goed als rond. Maar toen de partijen voor de laatste keer rond de tafel gingen zitten, kwamen ze er financieel toch niet uit. Burgemeester Jack Mikkers is teleurgesteld. Hij wil de inwoners van zijn gemeente graag duidelijkheid geven. “Bij de gemeente krijgen wij dagelijks belletjes of mailtjes van Bosschenaren die vragen of denken te weten waar het asielzoekerscentrum komt. Dat speculeren brengt onrust met zich mee. Daarom zou ik het liefst gisteren nog duidelijkheid hebben gegeven over de locatie.”

Maar dat is lastig, vertelt de burgemeester. “We willen mensen op een humane manier opvangen. Daarom blijven we vasthouden aan de eisen van de gemeenteraad”, zegt Mikkers. "Er moet onder meer een school, supermarkt en huisarts binnen twee kilometer zijn. En we willen de opvang het liefst niet midden in een woonwijk of aan de rand van een wijk waar kwetsbaardere mensen wonen. Maar in onze gemeente is niet één locatie die voldoet aan al die eisen.”

De gemeente heeft ook twee andere locaties onderzocht, waaronder het terrein aan de Poeldonkweg Deze locatie viel al snel af vanwege geluidsoverlast van de A2. Voorlopig blijft er nog één locatie over, de derde keus. Welke dat is, wil de gemeente nog niet kwijt. Het COA en de gemeente gaan nu onderzoeken of deze plek alsnog geschikt is voor de opvang van 600 vluchtelingen. Ook wordt er gekeken naar meerdere kleine opvangplekken binnen de gemeentegrenzen.