Poes met strakgetrokken tiewrap om nek gered door dierenambulance

In Veghel heeft de dierenambulance met veel moeite een poes gevangen met een strakgetrokken tiewrap om haar nek en schouder. De tiewrap sneed diep in haar vel en de poes bleek ook nog eens hoogzwanger. Volgens een omwonende zijn er meer katten gezien met tiewraps om hun lichaam.

De gevangen poes is dinsdag voor het eerst gezien. Het lukte toen niet het beestje te vangen. Een dag later zijn medewerkers van dierenambulance Hokazo teruggegaan met vangkooi en schepnet. Toen lukte het wel de poes te vangen.

Bewust mishandeld

De poes is meteen onderzocht door een dierenarts. Die constateerde dat de tiewrap waarschijnlijk bewust is aangebracht. Dit kan alleen als het een sociaal, niet verwilderd dier is. Mogelijk mist iemand de mishandelde poes.

Het dier bleek flink vermagerd maar ook hoogzwanger. Daarnaast bleek ze ook gewond aan één oog. Ondanks de diepe snijwond verwacht de dierenarts dat de poes de mishandeling overleeft. Ze wordt ondergebracht in een gastgezin waar ze rustig haar kittens kan krijgen en voor ze kan zorgen. De poes was niet gechipt en als zich geen eigenaar meldt, gaat ze met haar kittens naar het asiel.

Alert

Omdat er in de omgeving Veghel mogelijk meer katten met tiewraps rondlopen, roept de dierenambulance alert te zijn.