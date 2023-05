Megavakantiepark in de buurt van twee kleine dorpen

550 vakantiehuizen en een jachthaven met zo’n 400 ligplaatsen. Na jaren van discussie zijn de plannen voor een nieuw vakantiepark aan de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk steeds duidelijker. Het wordt met ruim honderd voetbalvelden een van de grotere vakantieparken van Brabant. Zo komt het eruit te zien.

Rust, ruimte en water met uitzicht over de rietkragen. Zo wordt in de plannen een deel van het park beschreven. Het heeft wat weg van de palmeilanden in Dubai. “Maar die vergelijking kan je echt niet meer maken”, zegt projectleider van het park Henk van Eldijk. “Nee, het wordt niet megalomaan.”

De Kraaijenbergse Plassen aan de Maas zijn ontstaan na grootschalige zand- en grindwinning. Al sinds 1998 wordt er gesproken over een groot vakantiepark aan de zuidkant van de plassen. Dat gebied heet Dommelsvoort. Maar in al die jaren kwam het niet echt van de grond. Een eerder plan van een projectontwikkelaar wilde maar niet lukken. Een paar jaar geleden nam Dutch Resorts voor TopParken het stokje over. Donderdag werd gepresenteerd hoe het park eruit kan gaan zien.