Izabella (4) vergeten in bus na schoolreisje: ‘Niemand had het door’

Een meisje van 4 jaar oud uit Eindhoven is donderdag na haar schoolreisje in Uden vergeten in de bus. Het kind was in slaap gevallen en niemand had door dat ze nog in de bus zat, toen de chauffeur naar Helvoirt reed om een andere groep op te halen. Na een paar minuten werd het kind plotseling vermist. Pas na ruim een halfuur werd duidelijk waar ze was. "Mijn hoofd staat op ontploffen", zegt haar moeder Antje Pfaff.

De jongste kinderen van basisschool 't Palet in Eindhoven gingen donderdag op schoolreisje naar speelboerderij Uden. Aan het einde van de dag werden de kinderen met de bus van busmaatschappij Van Gompel weer terug naar Eindhoven gebracht. Maar toen de bus alle kinderen had afgezet bij de school werd Izabella, het 4-jarige meisje, plotseling vermist. Omdat haar moeder nog aan het werk was, zou het kind naar de bso gaan. Maar Izabella was in slaap gevallen en lag nog in de bus, die alweer onderweg naar Helvoirt was om de bovenbouwleerlingen op te halen die daar recreatiepark Duinoord hadden bezocht. "Je kijkt toch even of er niemand meer in de bus zit, voordat die vertrekt", zegt moeder Antje kwaad. "Een tasje in de bus vergeten kan nog gebeuren, maar een kind? Ze is pas vier jaar oud."

"Niemand rijdt nog met mijn kind weg."

Antje was aan het werk toen ze werd gebeld dat haar kind vermist was. "Ik werd door iemand van school gebeld die vertelde dat ze terug in de bus naar Helvoirt zat", vertelt ze. Antje stapte direct in de auto en reed naar Helvoirt, om haar dochter zelf op te halen. "Ze zeiden dat mijn dochter met de volgende busrit mee terug naar Eindhoven kon, maar dat weigerde ik. Niemand rijdt nog met mijn kind weg." Izabella heeft zelf niks van de paniek gemerkt. Ze lag nog te slapen toen ze in Helvoirt aankwam. "Iemand daar heeft haar wakker gemaakt en heeft met haar op mij gewacht", vertelt Antje.

"Het kind is gewoon over het hoofd gezien."