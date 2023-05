Het vakantiegeld is binnen, hier geven jullie het aan uit

Het is mei, dus dat betekent dat bij veel werknemers in loondienst naast hun salaris ook nog eens vakantiegeld is gestort. Een reisje naar Egypte, Bali en Curaçao: veel mensen hebben al wilde plannen met het extra geld. Maar niet iedereen gebruikt het voor vakantie. "Ik ga een keer mijn auto voltanken."

Veel mensen hebben al bedacht wat ze van hun extra zakcentje gaan kopen, blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. Zo gaat Dzeneta alles gebruiken voor de verjaardag van haar kinderen. Rika kocht een nieuw bed: "Nu hebben mijn man en ik iedere dag een vakantiegevoel. Heerlijk uitgerust wakker worden iedere dag en geen zere rug en heup meer." Ook Lia gebruikt het voor nieuwe spullen. "Meubels, verf, kleed enzovoorts gekocht voor m’n huisje! Erg blij mee!", schrijft ze op Facebook. "Gebruiken voor meubels voor mijn eerste woning", zegt ook Jeroen. Zeker nu alles duurder is geworden, is het vakantiegeld voor velen een welkom extraatje. Meerdere mensen gebruiken het geld voor dagelijkse dingen, zoals benzine en boodschappen. "Even in de voorraadkast kijken of we kunnen overleven", zegt Joke. "Ik ben van een heel negatief banksaldo naar een iets minder negatief saldo gegaan", zegt Marianne. "Een keer mogen proeven van een normaal loon", reageert Nick.

"Wat dacht je van gas en stroom betalen?"

"Keertje tanken en boodschappen doen", zegt Kevin. Stan gaat het geld ook gebruiken voor boodschappen. En Jean Pierre zet het geld meteen op de spaarrekening, "Voordat alles nog duurder en onbetaalbaarder wordt." Heidy bewaart het geld voor als het straks weer kouder wordt. "Wat dacht je van gas en stroom betalen?", zegt ze. De mensen die het wat ruimer hebben, gebruiken hun vakantiegeld om er een paar dagen tussenuit te gaan. "Ik ga nog naar Texel en er is een dagje festival. Het vakantiegeld kan een beetje bijdragen hieraan", zegt Britt. Stacey gaat naar Oostenrijk en Jur gaat naar Curaçao. "Ik ben meteen op vakantie gegaan", zegt ook Mario. "En van wat er overblijft koop ik wat aandelen, zo verdien ik deze vakantie weer terug."

"Enkele reis naar de Filistijnen."