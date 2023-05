112-nieuws: gewonde bij kop-staartbotsing • autodief opgepakt

16.45

Een 44-jarige man uit Tilburg is gisteren aangehouden in Waalwijk. De Tilburger reed in een gestolen auto. Agenten zagen de auto rijden op de Midden-Brabantweg tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. De auto is in beslag genomen. De verdachte is geboeid meegenomen naar het bureau. De recherche doet verder onderzoek.

16.30 - Pinksterweekend zorgt voor lange files, drukte neemt af

Update: De Brabantse wegen slibden vrijdagmiddag langzaamaan dicht. Volgens de ANWB was er veel verkeer op de weg vanwege het pinksterweekeinde. Op verschillende plekken in Brabant stonden lange files. De ANWB meldde rond zes uur dat de files in lengte aan het afnemen waren. Op het hoogtepunt stond er meer dan 200 kilometer file. Rond zes uur was dat nog 150 kilometer.

