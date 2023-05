Tientallen bestuurders betrapt met telefoon in hand bij touringcarcontrole

Met een controle vanuit een touringcar heeft de politie op snelwegen in Brabant en Zeeland veel overtreders betrapt. Er zijn donderdag tientallen fikse bekeuringen uitgedeeld aan mensen die achter het stuur op hun telefoon zaten.

In totaal schreef de politie 135 bekeuringen uit. Het overgrote deel (119 boetes) daarvan was voor bestuurders die hun telefoon vasthielden. Zeven keer werd een hardrijder bekeurd. Verder zag de politie mensen onnodig links rijden, auto's die over een verdrijvingsvlak reden en onnodig stilstaan op de vluchtstrook.

Op de A58 (Kruiningen-Ulvenhout), A16 (Hazeldonk-Dordrecht) en A17 (Moerdijk-Roosendaal) reed tussen tien en vijf uur de bus met agenten. Die werd gevolgd door meerdere niet herkenbare politieauto's. Zodat overtreders meteen aan de kant konden worden gezet.

Naast de controle vanuit de onopvallende touringcar, heeft een 'MONO-cam' boven de A58 bij Ulvenhout gestaan. Dat is een speciaal ontwikkelde camera die zelf detecteert of iemand een telefoon vastheeft. De camera signaleerde 172 overtreders. Bij hen valt de boete binnenkort op de mat.

De controle was lucratief voor de schatkist. Een telefoonboete bedraagt 380 euro, exclusief administratiekosten. Er zou dus ruim een ton moeten worden geïnd.

LEES OOK: Bijna 8 ton aan boetes voor appen achter het stuur: 'Schrikbarend veel'