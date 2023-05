Carnaval moet niet worden verplaatst: 'Verzet dan die Citotoets maar'

Carnaval verplaatsen is geen optie, vinden de Provinciale Staten. Als carnaval botst met het afnemen van de toets voor groep 8, dan moet díe maar worden verzet. Of de periode verruimd waarin de toets kan worden afgenomen. Daarover hebben de Provinciale Staten in ruime meerderheid een motie aangenomen. De provincie moet daar nu bij de minister op gaan aandringen. Eerder zei minister Dennis Wiersma van Onderwijs namelijk dat carnaval maar verplaatst moest worden omdat de carnaval en die 'doorstroomtoets' samenvallen. Die uitspraak leidde tot verbaasde reacties.

De toets moet van het ministerie tussen 5 en 15 februari worden afgenomen. En carnaval begint in het weekend van 10 februari. Bovendien zijn er in de week voorafgaand aan carnaval verschillende speciale activiteiten op veel Brabantse scholen, waaronder een carnavalsviering. En de week erna is het schoolvakantie: de carnavalsvakantie.

De motie werd ingediend door Lokaal Brabant, samen met een brede waaier aan partijen bestaande uit 50PLUS, Volt, D66, PVV, CDA, SP en Forum voor Democratie. "Het is goed dat we een duidelijk signaal afgeven dat carnaval enorm belangrijk is voor heel veel mensen", zegt Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant). "Blijkbaar ziet men dat nog niet goed in, hopelijk komt daar nu verandering in."

Ook Gedeputeerde Smeulders, verantwoordelijk voor cultuur, vond het de uitspraak van de minister raar. "Het zorgde in het college al voor verbazing. Gelukkig heeft het ministerie al toegegeven dat het geen handige uitspraak was. Ik zal deze motie enthousiast uitvoeren."

Mede-indiener Nico Heijmans (SP): "Ik wens het college veel sterkte, want het wordt knokken." De BBB deed nog het voorstel om een optocht in Den Haag te organiseren, "zodat ze daar echt het gevoel meekrijgen".

De Partij voor de Dieren was ook voor en wenste alle kinderen uit Baviananland, Ganzegat, Krabbegat, Muggehol en alle andere dorpen met een dier-gerelateerde carnavalsnaam veel leut.

Bijna alle partijen in de Staten stemden dus voor de motie: 52 Statenleden waren voor en 1 was tegen. Dat was Anne Schipper van de ChristenUnie-SGP. Volgens Schipper is carnaval voor heel veel mensen inderdaad belangrijk, maar hebben er ook veel mensen niets mee. JA21 vond de motie onzinnig omdat de provincie niet over de onderwijskalender gaat, maar stemde wel voor.

Onderdeel van de motie is ook dat het college het boekje 'Verdediging van Carnaval' van schrijver Anton Duinkerken uit 1928 aanbiedt aan de minister. Mogelijk trekt de provincie samen op met het college in Limburg. Daar zal een soortgelijke motie worden ingediend.

