Na regen komt veel zon: 7th Sunday klaar voor revanche op kletsnat jaar

Poncho’s, regenlaarzen en tot aan de knieën in de modder. Vorig jaar viel 7th Sunday compleet in het water. Maar deze zondag wordt dat dubbel en dwars goedgemaakt. De korte broeken en zonnebrillen kunnen uit de kast; er wacht een zonovergoten dag.

“Dit is absurd”, zegt woordvoerder Geertje van Zoggel enthousiast. “Na al dat slechte weer van de afgelopen maanden wilden we het pas geloven als het zover was. Maar het is echt goed gekomen!”

Nog even terug naar die bewuste Pinksterzondag vorig jaar. Misschien herinner je de beelden nog. Wapperende poncho’s, een terrein dat volledig blank stond en bezoekers die zich over kliko’s een weg door de modder baanden. Er was 11 millimeter regen voorspeld, maar er kwam bijna 60 millimeter naar beneden. De natste dag sinds 1969.

“Die dag was heel treurig”, blikt Geertje terug. “Waar normaal gesproken 18.000 bezoekers op het veld voor de mainstage kunnen staan, stonden er toen 200 in een poncho. Elk uur dachten we dat het eindelijk zou stoppen met regenen, maar het bleef maar doorgaan.”

De organisatie was de hele dag brandjes aan het blussen. Een deel van de houten vlonders ging drijven. En een van de podia moest sluiten omdat de tent veranderde in een soort waterzak. Rond half elf ’s avonds klaarde het eindelijk op. “En precies op dat moment startte DJ Tiësto. Dat was wel een toegift.”